Cabello: Huracán bolivariano llegará pronto a Europa y EEUU

ND / 24 oct 2019 – Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, aseveró este jueves que en Chile y el resto de países de Latinoamérica manifiesta el “pueblo”, mientras que en Venezuela manifiesta la oligarquía, y por eso no existe comparación.

“El Zulia ha sido sometido a una gran tortura por parte del imperialismo norteamericano, en el Zulia pensaban que iba a ocurrir un levantamiento popular, si llegara a haber un levantamiento será del pueblo chavista defendiendo a su patria. Se han ensañado con Venezuela pero más con el estado Zulia por su acción estratégica. El pueblo zuliano no se ha dejado someter por el ataque de la derecha. Latinoamérica hoy está despertando, los pueblos están despertando, lo que comenzó en Venezuela como una brisa bolivariana, hoy está convertido en un huracán bolivariano, y esto no lo para nadie. Desde Venezuela le decimos, fuerza Chile, le damos respaldo al pueblo chileno, se levanta Ecuador, se levanta Colombia, y los pueblos del mundo se levantan reclamando libertad. No es verdad que desde Venezuela le pagamos a alguien para Chile o Ecuador, ellos salen porque son el pueblo oprimido. En esas manifestaciones no hay banderas de EEUU como si aparecieron aquí en Venezuela, esas son manifestaciones populares. Más temprano que tarde este huracán de pueblos libres llegará a Europa y a EEUU. Allá manifiesta el pueblo, aquí manifiesta la oligarquía, no existe comparación”, acotó Cabello en el cierre de la movilización oficialista desde el estado Zulia por VTV.

El primer vicepresidente del Psuv aseguró que “EEUU va a seguir bloqueando a Venezuela, porque tiene 60 años bloqueando a Cuba, y estamos listos para defender a Venezuela en los escenarios que quieran, prepararnos para defender la patria sin miedo, el imperialismo sabe que no le tenemos miedo, que no nos atemorizan por muy grandes que sean, a esta tierra pudieran entrar, pero el problema para ellos será el salir de esta tierra, porque les haremos la vida imposible. Movilizaciones de este tipo como la del Zulia, son necesarias. EEUU quiere darle un golpe de Estado a Evo Morales. En Argentina, ojalá no se les ocurra cometer fraude con Macri, porque ese pueblo se levantaría a exigir justicia, porque no aguanta más opresión”.

Etiquetas: Diosdado Cabello | EEUU | Europa | Venezuela