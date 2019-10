Cabello: EEUU se roba Citgo mientras dice que la está salvando

ND / 30 oct 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que Estados Unidos quiere robarse 13 mil 500 millones de dólares de Citgo, filial de Pdvsa en territorio norteamericano, con la “excusa” de ayudar a Venezuela.

“El bloqueo de los pueblos hace que los pueblos se levanten, ustedes son los culpables imperialistas, no somos nosotros, el huracán de pueblos libres no lo detiene nadie, pueden echarle la culpa a quienes ustedes quieran señores imperialistas, lo que ocurre en Chile, en Argentina, en Brasil, ahora en Brasil involucran al presidente en un asesinato. Hay una manifestación extraordinaria en Bolivia, en apoyo al presidente Evo Morales, comandante y jefe indio, nuestro hermano, y la ANC lo declaró como hijo ilustre de Venezuela. Todo aquel quien pensaba distinto antes en Venezuela, en la cuarta República, corría el riesgo de ser asesinado, y en plenos velorios se llevaban las urnas con el cuerpo velándolo, para amedrentar a sus familiares”, sostuvo Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante del Psuv agregó que “Almagro no te preocupes que tenemos una foto con Lilian Tintori, y eso te dará mala suerte, ya la sacaremos aquí en el programa. Ustedes saben que Obama creó unos falsos testimonios contra Venezuela, y el canciller Holmes Trujillo fue para EEUU a hablar mal de Venezuela, y él era socio de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de Colombia. Tienen 60 años equivocándose con el pueblo cubano, siguen cometiendo lo mismos errores, no podrán tampoco con el pueblo de Venezuela, ni los pueblos libres del mundo. Duque está enfocado en Venezuela, mientras la olla hierve, y más temprano que tarde, el pueblo colombiano despertará, y eso no lo puede parar nadie, porque ayer asesinaron a 5 indígenas y a 3 dirigentes nacionales. Ahora metieron a Irán, ya pasó de China, Turquía y ahora es Irán”.

“EEUU no salva nada, EEUU se está robando a Citgo, se quieren robar 13 mil 500 millones de dólares y dicen que la están salvando. Juanito Alimaña (Juan Guaidó) está peor que Capriles, está devaluado. No existe ningún gobierno de Juanito Alimaña. El alivio para ellos es plata, les dieron 109 millones de dólares para que se callen la boca, y así están entregando un activo de los venezolanos a EEUU. EEUU es la cuna del capitalismo, Venezuela tiene una empresa allá, es una empresa privada de Venezuela, EEUU se roba una empresa privada bajo la excusa que quieren ayudar a Venezuela, no nos roben así. A la oposición la mueve la plata y los intereses, pero no volverán más nunca a gobernar esta patria. Antonio Ledezma es un vampiro”, expresó.

Etiquetas: Citgo | Diosdado Cabello | EEUU | Venezuela