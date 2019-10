Biagio Pilieri: En las primeras de cambio seguramente habrá subsidios

especial Anaisa Rodríguez / 5 oct 2019.- Tras la decisión del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de eliminar el subsidio al combustible y declarar que se había acabado “la zanganería”, decidimos comenzar una serie para conocer la opinión de diputados de oposición sobre el tema de los subsidios en un nuevo gobierno en Venezuela. ¿Se mantendrán o se eliminarán? También, ¿por qué Maduro no se atreve a aumentar el precio de la gasolina?

El primer consultado fue el diputado Biagio Pilieri (Yaracuy – Fracción 16-J).

“Intentar comparar, de manera horizontal, la situación que se vive en Ecuador con relación a Venezuela es un error, porque el tema en Venezuela simplemente responde al fracaso de un modelo económico que está asociado a un régimen que no tiene características ideológicas sino que es un régimen delincuencial vinculado directamente al narcotráfico y terrorismo”, dijo en contacto con Noticiero Digital.

“Lo que se debe hacer, sin duda alguna, es primero salir del régimen para cambiar el modelo económico. Dentro del modelo económico hay una serie de factores, entre ellos los subsidios. Para ese momento, en Venezuela, imperará un régimen de abiertas libertades. Obviamente, en las primeras de cambio, posiblemente y seguramente, tendrán que tomarse medidas que vengan a proteger a las clases sociales más desfavorecidas pero el problema no es el tema del subsidio, como subsidio, sino que los subsidios han sido utilizados por Maduro primero como un mecanismo de control social y segundo, para actos de corrupción. Por lo tanto no hay comparación alguna”.

Al ser consultado sobre por qué Maduro no ha aumentado el precio de la gasolina, Pilieri dijo: “El gobierno no se atreve a tomar las medidas que tenía que haber tomado con respecto al combustible desde hace muchos años por un tema de populismo, para intentar decirle al país que Venezuela, por ser productor de petróleo, tiene el combustible más económico del mundo – lo que no es cierto porque lo más costoso es el servicio que no se consigue o no se presta. Y eso es lo que está pasando lastimosamente en Venezuela”.

Y remató: “Si no, veamos estados fronterizos como Táchira, Zulia, Trujillo o Mérida donde hay que hacer larguísimas colas durante muchos días para poder adquirir combustible o si no, hay que pagarlos en dólares a través del mercado negro”, apuntó.

