Aumento de sueldo es otro “espejismo” del régimen, aseguró Dip. Bracho

ND / 14 oct 2019 – La diputada de la AN, Nora Bracho, aseveró este lunes que Nicolás Maduro no da la cara para anunciar el aumento de sueldo mínimo a 300 mil Bs. porque sabe que se vuelve “sal y agua” y es una “burla” para las necesidades de la población.

¡Otro espejismo del régimen! Nicolás ya ni da la cara para anunciar aumentos de sueldo porque saben que se vuelven sal y agua. 300 mil Bs. son una burla para la necesidad de un pueblo cuando 1 cartón de huevos cuesta ya 100 mil y aumentando. ¡Sinvergüenzas!”, posteó Bracho en su cuenta Twitter.

La parlamentaria agregó que “según el Cenda en agosto la ‘CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS’ tenía un COSTO TOTAL: Bs.S 3.595.488,29=U$$ 175,29 (al cambio oficial. Con este nuevo aumento el SALARIO OFICIAL ES DE 300.000 BS = $17 (cambio BCV). Nicolás ¿Notaste la diferencia?”.

Lea más: Guaidó: Aumento de sueldo evidencia el fracaso económico

¡Otro espejismo del régimen! Nicolás ya ni da la cara para anunciar aumentos de sueldo porque saben que se vuelven sal y agua. 300 mil Bs. son una burla para la necesidad de un pueblo cuando 1 cartón de huevos cuesta ya 100 mil y aumentando. ¡Sinvergüenzas! — Nora Bracho (@NoraBracho) 14 de octubre de 2019

Según el Cenda en agosto la

“CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS” tenía un COSTO TOTAL: Bs.S 3.595.488,29=U$$ 175,29 (al cambio oficial.

Con este nuevo aumento el SALARIO OFICIAL ES DE 300.000 BS = $17 (cambio BCV). Nicolás ¿Notaste la diferencia? — Nora Bracho (@NoraBracho) 14 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | aumento | Nora Bracho | sueldo | Venezuela