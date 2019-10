Asdrúbal Oliveros: Tenemos un terrible sistema de desigualdad que cada vez se profundiza más

Elías Rivas / 16 oct 2019.- El economista Asdrúbal Oliveros lamentó este miércoles que Venezuela se haya convertido, a su juicio, en un país extremadamente desigual en el que, por un lado, está un grupo considerable de venezolanos que compran exquisiteces en bodegones, mientras otros tantos no recuerdan ni el sabor del jamón.

“Tenemos un país que, por un lado, hay quienes compran exquisiteces en un bodegón y por otro lado tienes a quienes no se pueden alimentar bien, no saben lo que es jamón, pollo, queso, pan, un país extremadamente desigual. Eso lo puedes ver en la misma ciudad, en la misma cuadra. Eso está pasando en Venezuela porque hay un terrible sistema de desigualdad social que cada vez se profundiza más”, expresó Oliveros en conversación con César Miguel Rondón.

El economista, durante la llamada telefónica, hizo referencia a la capacidad de compra del venezolano. “En primer lugar vemos una gran circulación de divisas, esto es producto de la hiperinflación, de la falta de efectivo, etcétera. Pero apenas es un 35 % de la población quien tiene acceso a ellas y en cantidades pequeñas, es decir, se necesita al menos 500 dólares para cubrir tus necesidades y a lo mejor al mes hay quienes pueden reunir, porque te rebuscas, porque te envían de afuera, hasta 150 dólares y eso no significa que estés bien”, comentó.

Continuó: “Vamos ahora, ¿Quién tiene capacidad de compra? quizás un 20 % de la población, que son los que van a estos bodegones muy de moda en Caracas, pero están otros 20 millones de personas en condiciones extremadamente precarias que podríamos dividirlas en tres grupos: un primer grupo en situación bastante crítica que depende de los subsidios del Estado, tipo la caja Clap, porque su ingreso está muy cerca o por debajo del salario mínimo; un segundo grupo que de alguna manera tiene ingresos por encima del salario mínimo, pero sigue estando lejos de lo que necesita y un tercer grupo que a lo mejor sí tiene algo…pero el grueso de la población está entre el primer y segundo grupo”, resaltó.

Recordó que entre ese grueso de la población están los empleados públicos, pensionados y jubilados a quienes el Estado no les paga en dólares, “y son unos 7-8 millones de venezolanos”, precisó.

En ese sentido Asdrúbal Oliveros considera que Venezuela necesita un programa de estabilización amplio que abarque diferentes áreas, sobre todo, el “área social. “Se necesita comprender la realidad para establecer políticas públicas, sociales, que permitan reducir esa brecha social. El elemento central sería enfocarse en la población más vulnerable, y vas a tener que hacer transferencias directas, a veces eso se confunde con populismo, pero no, estamos hablando de personas que no pueden insertarse al proceso productivo”, indicó. “Reducir brechas sociales no es cosa de un día para otro, pero debe abordarse desde el día uno”, sostuvo.

Sobre el ajuste salarial Oliveros vaticinó un empobrecimiento generalizado extremadamente profundo.

“Acaban de subir el salario mínimo a niveles de 15 dólares cuando se necesita al menos 500 para comprar las cosas que necesitas. Eso es empobrecimiento generalizado extremadamente profundo, hay una minoría que tiene acceso a bienes, pero esa mejora la siente quien tiene capacidad de compra, ¿Quién? no más de 20 % de la población, tienes un terrible sistema de exclusión social. Pareciera un chiste si no fuera tan grave en un país que se dice socialista”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: ajuste salarial | Asdrubal Oliveros | crisis económica