AP: Crece el número de venezolanos que buscan empleo en San Antonio

ND / 2 octt 2019.- Un reportaje publicado por The Associated Press revela como han ido en aumento el número de venezolanos quienes se han ido del interior de Venezuela hasta la ciudad fronteriza de San Antonio en búsqueda de mejores oportunidades.

“Entre los gritos de los vendedores ambulantes y el jaleo de los peatones, docenas de hombres jóvenes con carros de metal pasan de un lado a otro de la estación y la frontera, cargando maletas y mercancías. Se les conoce como “lomo taxistas” porque pasan buena parte del día cargando bultos pesados sobre la espalda”, abre el reportaje.

“No me esperaba quedarme acá pero como no me pude ir más adelante me tocó”, comentó Ricardo Rocha, un lomo taxista del estado Aragua y que llegó el año pasado a San Antonio. Dijo ganar 8 dólares al día cargando sacos de mercancías por la estación de autobús. “Allá en el centro del país no hay casi comida. Y está muy difícil conseguir trabajo”, señaló.

“La población de San Antonio ha pasado de 66.000 a 113.000 personas en dos años debido a la migración interna, indicó a la referida agencia el acalde de San Antonio, William Gómez.

Etiquetas: crisis económica | crisis migratoria | empleo | San Antonio | Venezuela