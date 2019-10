AP: Aumento del éxodo venezolano aviva el temor a la xenofobia

ND / 17 oct 2019.- Un reportaje de la agencia The Associated Press revela que el creciente incremento en el éxodo venezolano a países de Sudamérica ha avivado el temor a que crezcan los casos de xenofobia a raíz de los recientes incidentes que se han visto en Perú.

“Mientras el éxodo masivo de Venezuela sigue su curso, la cálida bienvenida inicial que recibieron muchos migrantes ha comenzado a enfriarse. En las últimas semanas, varios videos publicados en redes sociales en Perú mostraron a migrantes agredidos, amenazados o acosados, generando preocupación por el aumento de los ataques xenófobos contra los recién llegados”, abre el reportaje de la agencia estadounidense.

“Los datos de Naciones Unidas apuntan a un aumento en el número de migrantes y refugiados venezolanos que reportan haber sufrido discriminación en Sudamérica, la región en la que se ha asentado la mayoría. Aunque es difícil de cuantificar, Perú se ha convertido en un punto especialmente conflictivo. Una línea telefónica recién establecida documentó 500 incidentes en un periodo de solo dos semanas”.

