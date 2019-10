La inflación es muy grave pero está controlada, asegura Francisco Torrealba

ND / 25 oct 2019 – El diputado oficialista Francisco Torrealba afirmó este viernes que la inflación del país ha sido controlada aunque todavía es “muy grave”, y sostuvo que el responsable de la destrucción del salario es el bloqueo de Estados Unidos.

“La medida se toma por pedido de los trabajadores. El incremento de sueldo era necesario. Antes del aumento casi nadie ganaba sueldo mínimo, no es fácil mantenerse en un país como este ante el bloqueo criminal que nos tiene EEUU. La inflación ha sido controlada pero todavía es muy grave, y la economía no se ha estabilizado mientras estén las medidas genocidas de EEUU, y eso fue por algunos parlamentarios que pidieron esas fuertes medidas que asfixian al pueblo venezolano. El principal responsable de la destrucción del salario y lo que viven los venezolanos es el bloqueo”, expresó Torrealba en una entrevista por Globovisión.

El dirigente oficialista agregó que “ya a Juan Guaidó y su entorno pareciera que le importa poco si hay elecciones o no, porque están manejando millones y millones de dólares”.

“En Venezuela si se consulta a los empleadores, y a Fedecámaras si se le niega sus consultas porque se ha dedicado a hacer política, pero de todos modos si se escuchan, y a los demás sectores. Lo que ha ido a la OIT es una queja de los patronos, fue un grupo pequeño. La derecha de la AN intenta hacer ver que recibieron a todos los empresarios y trabajadores. Estoy disponible para hacer nuevos anuncios si es necesario y las cosas que hay que resolver de la mano del presidente Maduro. Ojalá la AN pueda asumir sus competencias pronto, y se ocupe de lo que le toca, y no seguir peleando con los demás poderes”.

Lea más: Profesores exigen “salario justo que les corresponde por derecho”, aseguró Dip. Pizarro

vaya al foro

Etiquetas: Francisco Torrealba | sueldo | Venezuela