AN se compromete a implementar leyes agroalimentarias efectivas en eventual nuevo gobierno

ND / 23 oct 2019 – El diputado a la Asamblea Nacional, Alexis Paparoni, aseguró este miércoles que ha venido alertando sobre el colapso del sector agroalimentario en estos 20 años y señaló que tienen leyes “efectivas” para aplicar en un cambio de Gobierno.

“Seguimos trabajando en función de prepararnos para lo que todos los venezolano deseamos y que pronto ocurrirá como lo es el cambio de Gobierno, hemos estado revisando la situación jurídica que debemos de tener en un nuevo Gobierno, y en ese sentido ya tenemos elaborado un borrador de la nueva ley de tierras, ya hemos definido lo que vamos a hacer con la ley de costos y precios justos, ya tenemos definido lo que vamos a realizar con la reforma que debemos hacerle a la ley de pesca, tenemos definido la creación del fondo de desarrollo agroalimentario, y definido lo que es la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria, desde el punto de vista jurídico podemos anunciar que desde el punto de vista agroalimentario estamos preparados para que a partir del cambio del próximo Gobierno, tengamos una nueva legislación que le permita a los productores desarrollar de manera segura, de manera de la aplicación en las nuevas tecnologías que hay que aplicar, así que tienen garantizada esa ley, como tenemos aprobada la ley de semillas”, reveló Paparoni en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “el próximo martes estaremos presentando un acuerdo ante la AN, el cual ha sido refrendado no solamente por partidos políticos, sino que ha sido refrendado por las organizaciones de productores, representantes de la academia, representantes de la UCV, y en ese sentido presentaremos el próximo martes ese acuerdo, en el cual estamos plateando no solo la evaluación de lo que ha ocurrido al sector agroalimentario en estos 20 años, sino que estamos planteando y alertando al país y al mundo de lo que viene ocurriendo”.

