AN aprobó Proyecto de Acuerdo contra el censo “Ubica tu casa”

Anaisa Rodríguez, desde el Parlamento / 1 oct 2019.- Por unanimidad fue aprobado este martes el acuerdo que establece el respeto a la propiedad privada, la designación de una comisión especial para investigar la violación de los derechos a la propiedad y la divulgación de esta ley.

Durante el debate, el diputado a la AN Enrique Márquez (UNT- Zulia) aseveró que a través de este censo, el gobierno de Nicolás Maduro busca amedrentar políticamente a los venezolanos. “Esto no es un censo, es una manera de obtener información que será utilizada en contra de nuestro pueblo”, expresó durante su intervención.

Asimismo, recordó que los censos eran realizados por personal calificado y rechazó que ahora estén siendo realizados por integrantes de Somos Venezuela y milicianos. “No tomamos en serio nada de lo que hagan, porque lo que llevan es a la destrucción a Venezuela”.

“Antes para que la gente colaborara había que hacer campañas divulgativas, porque uno le abre las puertas a quien uno le da la gana. Este es un censo que no sirve para nada y si quieren buscar estadísticas yo le diré que todos los venezolanos estamos pelando y cuando ustedes vayan puerta por puerta se van a encontrar con que el 95% de este país quiere salir de Nicolás Maduro”, sentenció.

El diputado Elio José Serrano Carpio (Psuv- Miranda) habló, en nombre del grupo oficialista. “Otra vez se convierte una iniciativa del gobierno en un fantasma para la oposición. Hoy un censo que se ha aplicado desde 1.800 vienen a pretender asustar a nuestra gente, un censo que se ha realizado casi 150 años, que se realiza para prever el número de pobladores que tenemos en el país, e inmuebles que tenemos desde el punto de vista de las actividades productivas”.

“Este censo de cuarta generación, porque va a permitir que todos los inmuebles estén georeferenciados, no hay ningún argumento válido que permita visualizar que vamos a implementar ningún control político. El censo 2.020 va a servir de herramienta para la planificación y darle beneficios a nuestra gente”, aseguró.

A la vez que resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro protege la propiedad y bienes de los venezolanos. “Hemos construido más de 2 millones 800 mil viviendas a los venezolanos no a los chavistas, porque es a toda la población. Y tenemos el compromiso de entregar la vivienda 3 millones y la vamos a construir”.

Por su parte, la diputada suplente Deyalitza Aray (MUD-Cojedes) señaló que los venezolanos debe estar atentos a no permitir que se realice este censo en sus comunidades. “Decimos a la ciudadanía para decirle que no lo permitan, no permitan que los despojen de la oportunidad de darle a sus hijos un techo digno porque me lo gané a fuerza de trabajo y no porque me lo dio ningún gobierno”.

Aray consideró: “el censo se hace cuando hay un gobierno serio, responsable y no lo tenemos. Este se ha caracterizado que cada uno de los programas que conocemos son una fachada para seguir haciendo control político. ¿Cuántos censos a la gente? ¿Cuántos censos se les han hecho para mi casa bien equipada, para los carros, para las cajas Clap?”, cuestionó.

Durante su intervención, el diputado Avilio Troconiz (MUD-Zulia), condenó: “ellos (oficialismo) se jactaron de que construyeron millones de viviendas, pero pretenden robarse las viviendas de quienes no están”.

“Acordamos designar una Comisión para iniciar una investigación a funcionarios que violenten el derecho a la propiedad”, destacó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | censo | ubica tu casa