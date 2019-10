Alfonso Marquina: La Mesa Nacional es un monólogo que no convence ni confunde a nadie

Anaisa Rodríguez / 3 oct 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina (PJ-Lara), expresó este jueves que la Mesa Nacional de diálogo formada por partidos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro no es algo nuevo, ya que fueron ellos mismos quienes participaron en las elecciones presidenciales, de mayo de 2018.

“Eso no es un diálogo, es un monólogo, es hablar de un gobierno con sus seguidores. El gobierno ha simulado una oposición, usando al TSJ para sacar partidos políticos, sin ningún requisito. Pero estas son personas afectas al gobierno de Maduro, que tratan de confundir a los venezolanos, fueron los mismos partido que trataron que convalidar el fraude electoral el año pasado. Eso no convence ni confunde a nadie”, dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Respecto a la aprobación por parte de la AN, de 2 millones de dólares a Pdvsa para defender a Citgo ante riesgo de ser tomada por Crystallex, Marquina indicó que este dinero es para cancelar honorarios profesionales en EEUU que requiera la defensa judicial. “Desde la AN hemos tomado medidas de protección de los activos, entre ellos las cuentas de Pdvsa (…) Si tu no pagas demandan y ejecutan las hipotecas y tenemos un grueso número de acreedores dispuestos a demandar”.

“Empresas que fueron confiscadas como Crystallex, que permite la colocación segura del petróleo pesado y extrapesado, sino actuamos pudiéramos perder esa empresa. Estos 2 millones de dólares fueron aprobados solo para el sufragar gastos de esos litigios. Si pudiéramos tener abogados venezolanos que actuaran directamente en tribunales de otros países, lo hiciéramos y como no puede ser, debemos contratar bufetes y esa es la razón de ser de esos 2 millones, que solo están autorizados para estos gastos”, aseveró.

Además, destacó que los recursos entregados por otras naciones, serán usados de manera expedita para la reconstrucción del país, una vez que cese la usurpación. “No venimos con intención de practicar lo que tanto le hemos criticado a este gobierno. Esos fondos públicos que en vez de llegarle a la gente, terminen en las fauces de la corrupción administrativa, esa es la táctica de Nicolás Maduro”.

“Nosotros venimos a representar un cambio, y no a sustituir a unos por otros, sino a actuar apegados a las leyes y a la constitución. Cuando tengamos el gobierno de transición todos esos recursos vana a estar sometidos a estrictos controles administrativos y contables. No tenga la menor duda de que representamos el cambio, no por cambiar a unos bandidos por otros, sino porque vamos a administrar los recursos de manera expedita”, sentenció.

Marquina refirió al tema de las sanciones emitidas por EEUU y aseveró que estas no han intensificado la crisis de Venezuela. “El deterioro económico y social del país no arrancó en enero, el país se seguirá deteriorando mientras tenga un gobierno incapaz y corrupto como el de Nicolás Maduro. Hoy tenemos más inflación, porque tenemos un gobierno que destruyó a la industria petrolera, fue sustituyendo la producción por la importación para mantener el control social absoluto del país”.

“La crisis tiene que ver con las estafas, la corrupción, Venezuela hace 20 años generaba dos veces lo que consumía en materia eléctrica, eso permitía exportar energía a Colombia y a Brasil, han destruido todo eso. El único responsable de lo que estamos padeciendo los venezolanos es Nicolás Maduro, que ha acabado con Venezuela para perpetrarse en el poder”, exaltó.

También, refirió a la reincorporación de los diputados del Psuv y el Gran Polo Patriótico a la AN y al respecto, consideró que no son reconocidos como diputados, por el gobierno de Maduro, ya que este desconoce la voluntad popular. “Ojalá esa reincorporación tuviera algún beneficio para el país, pero la usurpación (Maduro) desconoce a la AN y a sus diputados”.

“Se busca desconocer la opinión de un pueblo que salió a votar y a darle los poderes que la constitución le otorga a la AN, desconoce a sus propios diputados. Ellos creyeron que iban a sustituir a la AN con una ANC”, rechazó.

Etiquetas: Alfonso Marquina | Mesa Nacional | Nicolás Maduro | Primera Página