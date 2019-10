Al gobierno le dio pena anunciar el aumento, asegura Carlos Larrazábal

ND / 14 oct 2019 – El expresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, sostuvo este lunes que de nuevo anuncian un aumento salarial en Venezuela sin cumplir con las normativas del diálogo tripartito exigido por la Organización Internacional del Trabajo.

“De nuevo un aumento salarial sin cumplir con las normativas del diálogo tripartito exigido por la @OITAndina, fundamental para poder mantener el poder adquisitivo si se toma junto a las medidas económicas necesarias y urgentes. Resultado más de lo mismo”, afirmó Larrazábal en su cuenta Twitter.

El también expresidente de Conindustria agregó que “ya como que al gobierno le da pena anunciar el aumento de salario, no hay cadena nacional, el ministro del trabajo Piñates ni aparece. Y es un ex ministro de la ANC quien anuncia algo que le corresponde al poder ejecutivo. Ustedes me dirán si está política salarial incentiva al empleado público. Máximo sueldo del escalafón Bs 285.000. Ahora bien si tienes un Doctorado 20% más. Y si tienes más de 23 años de antigüedad 30% adicional. O sea máximo posible Bs 444.600, menos de 3 salarios mínimos!!!!”.

Etiquetas: aumento | Carlos Larrazábal | sueldo | Venezuela