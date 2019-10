Adriana Pichardo: Acuerdo establece vuelta a Oslo, para lograr una salida pacífica a la crisis de Venezuela

especial Anaisa Rodríguez / 3 oct 2019.- La diputada a la AN Adriana Pichardo (Voluntad Popular – Aragua), explicó que el acuerdo en respaldo a la ruta política planteada por Juan Guaidó, ratifica la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y que además, reitera que la oposición busca una salida pacífica a la crisis que viven los venezolanos.

En entrevista concedida a Noticiero Digital, Pichardo indicó que el acuerdo establece retomar el diálogo de Oslo, reconociendo el llamado que hace la comunidad internacional. “Creemos que Oslo sigue siendo una oportunidad importante por el reconocimiento de la comunidad internacional”.

“Dijimos que el mecanismo se agotó, porque el régimen dejó de asistir, pero ante la actitud del propio Nicolás Maduro al regresar de Rusia, y ver que llegó pidiendo una silla en Oslo, y teniendo en cuenta las propuestas que ya habíamos planteado en esa mesa de Oslo, afrontamos el compromiso que tenemos, de lograr una salida democrática, pacífica y electoral”, afirmó.

La parlamentaria, destacó que este acuerdo viene a ratificar la vigencia de todas las atribuciones y competencias de la An. “El mandato de sus 167 diputados electos dramáticamente y también ratifica el compromiso de la AN por derrotar la crisis humanitaria y lograr reconstruir constitucional y económicamente al país”.

Torrealba: Acuerdo modifica la trilogía de Guaidó y se aproxima más a la realidad

El diputado Francisco Torrealba (Psuv-Portuguesa), aseveró que la bancada oficialista del Parlamento no aprobó este acuerdo. “No nos permitieron ni verlo, nosotros no lo aprobamos, ellos hablan de elecciones presidenciales y olvidan que las que vienen son las parlamentarias, de acuerdo con la constitución”, dijo.

A la vez que consideró “es interesante ver como la trilogía que ha resultado una gran mentira que ha venido diciendo el diputado colega Juan Guaido, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, viene siendo modificada para aproximarla un poco más a la realidad”.

“Concretamente la realidad plantea elecciones parlamentarias de acuerdo a la constitución en el año 2020. Ahora parece que se saltaron los dos primeros pasos. Hay gente que ya está pensando hacer una elección y esto suprimiría los dos primeros pasos que tanto a trillado Guaidó”.

Juan Pablo García: El acuerdo plantea elecciones y diálogo, para darle más tiempo a Maduro

El diputado en el exilio Juan Pablo García (MUD-Monagas) aseguró que el recién aprobado acuerdo solo servirá para que Maduro se quede más tiempo en el poder. “Pretende reeditar el infame diálogo de Oslo, que solo ha servido para darle tiempo al régimen usurpador. Centra su interés en una propuesta electoral que posterga una pronta salida a la crisis, lo que profundiza la gravedad de la emergencia y el sufrimiento del pueblo”.

García resaltó que el acuerdo miente al expresar que Oslo ha sido una exigencia de la comunidad internacional. “La realidad es que aliados claves de la lucha venezolana como Colombia, Brasil, EEUU y la OEA se han desmarcado de dicho proceso. Para nosotros es claro que ese acuerdo aprobado está destinado a obstaculizar el avance de la ruta de la fuerza”, sentenció.

Asimismo, consideró que la salida a la crisis solo se conseguirá a través de una coalición internacional y no a través de elecciones presidenciales. “Cualquier desviación de la ruta propuesta, constituye una fracción a la ciudadanía. No vamos a aceptar ese acuerdo y la comunidad internacional tampoco lo puede aceptar, tal vez este acuerdo tendría la intención de cambiar la ruta, pero no lo vamos a aceptar. No podemos cohabitar con estos criminales”.

“¿A quién le quedan estas elecciones con Maduro en el poder? A las mafias y las Fuerzas Armadas no existen, en ellas están infiltradas el terrorismo, el narcotráfico, son títeres de los cubanos. Son 60 mil funcionarios cubanos que manejan el país y la manera de sacarlos no es con votos”.

El diputado reprochó la incorporación de los diputados del Psuv y el Gran Polo Patriótico a la AN. “La directiva ha cometido un gran error, que a la larga o inmediatamente pueden crear una implosión en la asamblea”.

“Son muy malos, está probada su mala fe, es un peligro el reingreso porque pueden llegar a un acuerdo con otros factores, pueden sacar más diputados”.

Etiquetas: acuerdo | Adriana Pichardo | cese de la usurpación | Francisco Torrealba | Juan Guaidó | Juan Pablo García