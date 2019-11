A Maduro no le importa que millones abandonen el país, asegura Smolansky

ND / 31 oct 2019 – El coordinador del grupo de migrantes para la OEA, David Smolansky, sostuvo este jueves que para que se detenga la gran migración de venezolanos debe haber un cese de la usurpación cuanto antes.

“No todo el mundo tiene una aproximación política sobre el tema de los migrantes, es cierto que hay aproximaciones humanitarias, porque hablamos, por ejemplo, de un millón 100 mil niños que necesitan atención médica, estábamos hablando de 61% de mujeres embarazadas que presentan embarazos de alto riesgo, y 20% de esas embarazadas son menores de edad, hablamos de cientos de miles de niños que hoy se encuentran fuera del sistema escolar, y si bien es cierto que eso debemos atenderlo, no podemos olvidar la raíz, y la raíz es la tiranía que hay en Venezuela, que no es una tiranía convencional, es un Estado criminal que al mismo tiempo ha generado que en Venezuela haya crisis humanitaria, que haya falta de agua, que haya falta de luz, que haya ejecuciones extrajudiciales por parte del Faes, que haya más de14 mil detenciones arbitrarias desde el año 2014, y que todo eso al final haya hecho que más de 4 millones y medio de venezolanos para buscar oportunidades y para buscar sobrevivir en otra parte de la región, entonces en eso he sido enfático, la única solución para frenar este deslave humano es la salida de la dictadura, solo con libertad y democracia, no solamente lograremos frenar la migración forzosa, sino que habrán incentivos para que los millones que hoy están desterrados, puedan volver a su país y reencontrarse con su familia”, aseveró Smolansky a TVVenezuela Noticias tras la Conferencia de solidaridad para refugiados y migrantes venezolanos realizada esta semana en Bruselas.

El coordinador del grupo de migrantes para la OEA agregó que “nosotros estamos manejando que pudiese llegar a 7 u 8 millones de refugiados venezolanos para el año 2020, podría ser peor que Siria, el año que viene es tan dramático la previsión que tenemos, que pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios, insisto, todo esto ocurre sin una guerra convencional ni una catástrofe natural, ya Naciones Unidas adelantaba de que ellos están proyectando 6 millones y medio para el año entrante, así que cualquiera que sea la cifra es realmente dantesco, no podemos ver esto como una simple cifra, detrás de los más de 4 millones de refugiados, hay madres, hay niños, hay adolescentes, hay personas de la tercera edad, hay personas víctimas del hampa, víctimas de represión, víctimas de la crisis humanitaria, que llevan días sin poder levantarse teniendo un plato para poder desayunar, viven con una ansiedad permanente no sólo por volver, sino además extrañando a la familia que dejaron en Venezuela y viendo como la pueden ayudar, entonces por eso insisto que sólo el cese de la usurpación es lo que va a lograr frenar ese deslave humano, y quiero decir que a Maduro no le importa que el país se vacíe”.

