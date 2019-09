Williams Dávila: Maduro provoca a Colombia para desviar la atención sobre la crisis

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 30 sep 2019.- El diputado a a AN, Williams Dávila, afirmó ante el Parlasur, que la movilización de tropas a la frontera con Colombia por parte de Nicolás Maduro, es solo una “distracción ante la crisis”, pues “no tienen sostenibilidad política”.



“Anuncian movilización de tropas, hablan de movilización de un sistema misilístico, incluso uno de los representantes del régimen llegó a decir que en cuestión de segundos podían bombardear a Bogotá y que en consecuencia podían establecer un sistema ofensivo, eso no es bueno (…) Se trata de un régimen que no tiene base de sostenibilidad política pero que está buscando por esta vía desviar la atención de la grave y catastrófica situación que estamos viviendo en el país”, aseguró el parlamentario.

Asimismo reiteró la preocupación por el “amparo que ofrece Maduro” a grupos irregulares en la frontera.

“Si a eso le agregamos posibles incidencias o provocaciones en las zonas fronterizas por la presencia tanto de grupos irregulares vinculados con sectores de las FARC y el ELN que han denunciado el tratado de paz, que se han salido del acuerdo de paz en Colombia y han vuelto a hablar de la lucha armada, muchos de esos elementos han sido protegidos en territorio venezolano por el régimen de Maduro”, denunció Dávila.

En ese sentido pidió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlasur tomar en consideración tal situación pues “es un asunto estratégico que tiene que ver con el fomento de la paz y el desarrollo sostenible de nuestra región”.

El parlamentario por último detalló que en Venezuela la pobreza extrema es de 85% “y esto ha incidido en la inseguridad alimentaria del continente, elementos que indudablemente afectan la paz de la región”.

Etiquetas: Colombia | frontera | Maduro | Williams Dávila