Williams Dávila: Excarcelación de Zambrano es un secuestro donde el secuestrador libera al secuestrado

ND / 18 sep 2019.- El diputado Williams Dávila (AD – Mérida) catalogó este miércoles de “secuestro” la detención arbitraria de su colega y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano y aplaudió la excarcelación del parlamentario pese a que aseguró que nunca debió estar tras las rejas.



“La liberación de Edgar Zambrano que es una excarcelación porque tiene medidas cautelares, no puede salir del país, no puede hacer otras actividades, es un secuestro donde el secuestrador libera al secuestrado nunca ha debido haber estado jamás detenido, no cometió ningún delito, no estuvo en ningún golpe de estado”, así lo dijo en Primera Página por Globovisión.

Destacando que Edgar Zambrano ha sido “una persona conciliadora toda su vida, promovió varias leyes de amnistía, estuvo abogando por la causa de los presos políticos”, Dávila adjudicó además la excarcelación del Vicepresidente de la Asamblea Nacional a la “presión internacional” que ejerció el partido Acción democrática en diversas instancias internacionales junto a familiares del parlamentario preso político.

En relación al acuerdo firmado entre algunos partidos minoritarios y el oficialismo el Diputado catalogó esta acción como una “falta de lealtad en contra del Presidente encargado Juan Guaidó quien en ese mismo momento se encontraba anunciando los resultados de la propuesta de la mediación cuya iniciativa tenía el Reino de Noruega”.

Asimismo destacó las “constantes ausencias a las sesiones del Parlamento por parte de algunos de los diputados que estuvieron en la firma del acuerdo en la sede de la Cancillería:

“Algunos de los que se fueron a la Casa Amarilla no los he visto nunca, por lo menos si han participado 4 veces en estos 4 años es mucho”.

Al ser consultado sobre un acuerdo para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, Dávila aseguró que esta es una competencia de la Asamblea Nacional que el gabinete oficialista le quitó de forma arbitraria para otorgarle ese designio al Tribunal Supremo de Justicia.

“Esa es una atribución completa de la AN, por qué estos señores en lugar de abandonar la AN no dieron el debate para que se nombrara dentro de la estructura procedimental en la AN el organismo que después selecciona el Consejo Nacional Electoral. La AN nombró una comisión en su momento y se designaron algunos representantes y hemos incluso designado representantes del Tribunal Supremo de Justicia lo que pasa es que el régimen se ha acogido a la vía de la espalda, se fueron a este Tribunal para quitarle todas las atribuciones a la Asamblea, detalló.

Destacó además que no se trata de participar en unas elecciones por participar sino que existan “elecciones libres” y colocó de ejemplo las elecciones presidenciales efectuadas en el año 2018.

“Luego de las elecciones ¿no salieron a decir que habían sido fraudulentas? Y apelaron, demandaron ante este tribunal y ni siquiera les prestaron atención, no es una cuestión de participar por participar, se trata que haya elecciones libres para que se produzca el cambio y eso no lo quiere Maduro”, opinó.

