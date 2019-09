Walter Martínez a Maduro: Estamos comiendo un día sí y un día no

ND / 5 sep 2019.- El conductor del programa Dossier, Walter Martínez, criticó duramente al gabinete de Nicolás Maduro, pidiéndole que oiga el reclamo de los venezolanos.





Esto lo dijo al retuitiar un mensaje de @reyrider050580 (Ronny Romero Zapata el Lolo) y una frase.

“Presidente: Oiga al Poder Popular: “@reyrider050580: @NicolasMaduro, el pueblo está contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan más, estamos comiendo 1 día si y 1 día no, restéate con el pueblo; el gabinete no sirve ninguno, cámbialos, la lealtad tiene que ser reciproca”.

El pasado 16 de agosto Martínez arremetió contra el ministro Jorge Rodríguez acusándolo de haber censurado su programa al no aceptar a un entrevistado.

“Es mi deber notificar”, escribió Martínez en ese momento, “que suspendí la emisión del Dossier hoy (jueves) porque la presidencia de VTV, canal 8, mandó a decir que por orden del ministro, Jorge Rodríguez, mi invitado, Luis Reyes, del partido ORA, integrante del Polo Patriótico, que hablaría media hora no puede salir al aire”.

