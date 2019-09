Vladimir Villegas a la BBC: Maduro ha sido un fracaso total

ND / 5 sep 2019 – El periodista Vladimir Villegas aseveró este jueves que para que el chavismo se mantenga, es necesario pensar en la sustitución de Nicolás Maduro, y aseguró que el fracaso de la oposición ha sido buscar soluciones “de un día para otro”.

“Se lo diré en una frase que me gusta mucho. Lo más seguro es que quién sabe. Realmente los escenarios son muchos y muy confusos, producto de lo que está pasando dentro del gobierno y también dentro de la oposición. El gobierno actúa apegado a su instinto de conservación, busca mantenerse en el poder. Hoy día, Maduro no está gobernando, está manteniéndose en el poder. No hay gestión creíble, no hay un plan en marcha. Mantenerse en el poder es hasta ahora su único plan y su logro fundamental como gobernante. Aunque Maduro ha sido un fracaso total, como estratega político ha logrado ese objetivo, pese a que hace unos meses muy pocos apostaban a eso. La oposición está también sumergida en dificultades. (Juan) Guaidó sigue teniendo un liderazgo importante en la sociedad. Sigue siendo la esperanza para una buena parte del país. Pero también hay muchas fisuras internas y las limitaciones dadas por la ausencia de un debate descarnado sobre cuáles son las mejores alternativas para la oposición hoy en día. El mantra de los tres pasos (cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres) se ha convertido en un dogma y quien se atreva a discutirlo entra en la categoría de aliado de Maduro. Y en ese escenario, tenemos un país empobrecido, una población víctima de la desesperanza y un éxodo que no para”, aseguró Villegas en una entrevista concedida a la BBC.

El comunicador agregó que “aquí hay una salsa muy conocida que dice “eso es lo que hay”. El liderazgo de Guaidó es lo que les queda. En este momento no hay un liderazgo alternativo en la oposición. Después vendrán otros líderes que quizá tengan una agenda distinta. Pareciera que la agenda de Guaidó y la de Leopoldo López comienzan a diferenciarse en alguna medida. No todo el que respalda a (el partido) Voluntad Popular respalda a Leopoldo López. Sigue siendo una figura referencial, pero está asociada a lo que pasó el 30 de abril. Eso fue un fracaso innecesario para la oposición. El saldo fueron oficiales y políticos presos, y después de aquello la capacidad de movilización de la oposición se vio muy afectada. En Caracas no se volvieron a ver esas expresiones de descontento en movilizaciones gigantescas”.

En el tema de las negociaciones entre Gobierno y oposición, Villegas afirmó que “va muy lento. Yo diría que está en una tensa pausa después de que el Gobierno se parara (levantara) de la mesa luego de las sanciones que aprobó Estados Unidos. Esa pausa agrava la situación, porque genera más angustia, más inquietud y en todo este tiempo la oposición ha perdido producto de la impaciencia cuando estaba en sus mejores momentos. Esa impaciencia se ha resumido en las consignas “Chávez vete ya”, “Maduro vete ya”. Esa agenda “fast track”, que busca soluciones de un día para otro es lo que ha llevado siempre a la oposición a sus peores fracasos. Han cometido el error de combatir al gobierno donde es fuerte, en el escenario de la violencia, y eso se ha traducido no solamente en muertes y en represión, sino también en frustración. Las transiciones, los procesos de negociación toman su tiempo. Las vías violentas aparentemente son más rápidas pero aquí se ha traducido en retrocesos tangibles. Yo siento que se ve también sometido a presiones internas producto de las sanciones, que están lamentablemente teniendo un efecto en la población. De eso no sabemos qué puede salir. Puede salir una población más concentrada en solucionar sus problemas de subsistencia o también puede alimentarse en algunos sectores que no hay otra forma de sobrevivir que salir a saquear. Hay cosas que se pueden traducir en una situación incontrolable, en una falta de gobernabilidad. Eso es lo que pueden producir las sanciones. Además, la práctica ha demostrado en distintos lugares y momentos que eso no se traduce en transiciones. Las sanciones se traducen, por el contrario, en el anillamiento de quienes están en el poder. En todo caso, también por el chavismo pasan cosas, porque hay un sector que quiere sobrevivir al actual gobierno y se lo están pensando. Se entrecruzan muchas visiones y también muchos proyectos de sectores que quieren un chavismo vivo en una situación sin Maduro. Tarde o temprano eso llegará. Maduro no va a ser eterno. Maduro negocia, o lo negocian a él, porque va a llegar un momento en que las circunstancias van a llevar a que el chavismo busque la manera de mantenerse como fuerza aún perdiendo el poder. Mantenerse como una fuerza en la sociedad va a pasar necesariamente por pensar en la sustitución de Maduro”.

Etiquetas: BBC | Diálogos gobierno y oposición | Juan Guaidó | Nicolás Maduro | Venezuela | Vladmir Villegas