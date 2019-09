Vicente Díaz: No basta con un nuevo CNE, los otros poderes tienen problemas

ND/ 19 sep 2019.- El ex rector del CNE y delegado de Juan Guaidó en el diálogo de Oslo, Vicente Díaz explicó este jueves que plantearon la alternabilidad democrática y elecciones con garantías electorales.

“Lo que planteamos en Barbados fue alternabildiad democrática, un nuevo CNE con garantías electorales, observación internacional, un ecosistema electoral equilibrado que genere confianza, porque sabemos que la contraloría inhabilita a quien quiera, a Capriles, a Guaido, a Rosales. Juan Guaidó está inhabilitado”, dijo en entrevista con César Miguel Rondón.

“El sistema tiene deficiencias democráticas. El CNE por ley garantiza que toda la propaganda y espacios de opinión sean equilibrados en los medios de comunicación. Sin embargo, Conatel llama por teléfono a los dueños y le dice que no pueden pasar esa cuña, porque no te renuevo la concesión. Eso hay que resolverlo, no solo es un tema del CNE”, agregó.

Díaz, indicó que conformar un nuevo CNE significa revisar la estructuración de las 3 comisiones que generan todo la actividad del poder electoral. “La comisión de participación política y financiamiento, la de registro electoral y civil; y la junta nacional electoral, que es quien organiza las elecciones”.

Asimismo, señaló que la delegación de Nicolás Maduro en Barbados buscaba acuerdos parciales. “Buscaban ir a elecciones parlamentarias y nosotros le dijimos de entrada, que con nosotros eso no existe. Eso lo pueden negociar con otros, pero no vamos a negociar normalización, entre comillas, porque lo que buscamos es alternabilidad”.

“Mientras el régimen fue a buscar normalizar, porque quieren quedarse en el poder permanentemente”, sentenció.

Etiquetas: Barbados | CNE | Vicente Díaz