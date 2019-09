Venezuela es ejemplo de cómo el socialismo “destruye” a un país, aseguró Trump

ND / 25 sep 2019 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles que están dando millones de dólares para ayuda humanitaria a Venezuela ante la falta de alimentos y medicinas.

“Sé que están muy mal, ha sido uno de los países más ricos del mundo hace unos 15 años atrás es increíble, pero vamos a superarlo, nosotros los estamos ayudando, estamos luchando y les estamos ayudando nosotros”, afirmó Trump a una periodista venezolana en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El mandatario agregó que “yo diría que el socialismo nunca ocurrirá acá en Estados Unidos, en Venezuela desafortunadamente uso a su país como ejemplo de lo que puede hacer el socialismo, como puede destruir a un país, porque yo sé mucho sobre Venezuela, he tenido muchos amigos que viven en Venezuela, muchos de ellos viven en Miami, en una sección de Miami, no diré el nombre porque van a decir que estoy hablando de mis negocios, y son personas fantásticas, votaron por mí en gran mayoría, y tenemos a Venezuela en nuestros corazones y en nuestra mira, estamos observando cuidadosamente, les estamos dando millones de dólares en ayuda, para ayuda humanitaria porque no hay alimentos, no hay agua, no hay nada, no hay medicinas, los hospitales están cerrados”.

El presidente de EEUU @realDonaldTrump, le dice a periodista venezolana: "Sé que están muy mal, ha sido uno de los países más ricos del mundo pero vamos a superarlo, nosotros los estamos ayudando". #TVVenezuela por: https://t.co/XacNR0kO2b pic.twitter.com/YOuHpS3BFa — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 25 de septiembre de 2019

"Uso a Venezuela como ejemplo de cómo el socialismo puede destruir a un país. Tenemos a Venezuela en nuestra mira y la estamos observando cuidadosamente", expresó el presidente de EEUU, @realDonaldTrump, sobre la crisis venezolana #TVVenezuela por: https://t.co/XacNR0kO2b pic.twitter.com/LTWTdUOCQD — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 25 de septiembre de 2019

