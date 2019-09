Venezolanos suplican a Ecuador para que les dejen pasar

Jhoan Meléndez / 13 sep 2019.- Decenas de venezolanos en el puente Rumichaca del lado de Colombia, suplican a Ecuador para que les dejen pasar a su territorio, pues pese a que no cuentan con la visa requerida, estos no pierden la fe de que se habilite un corredor humanitario.



Carmen Salla, una migrante venezolana espera poder pasar a Ecuador junto a sus tres hijos, pide una «oportunidad de pasar porque en realidad vamos con la meta de trabajar”. “Le quiero dar gracias a Colombia, por habernos ayudado. No estamos de acuerdo (con la medida impuesta), estamos pasando frío. Todos los niños que están aquí, están enfermos” expresó Salla a Caraota Digital.

Asimismo, esta migrante venezolana manifestó que la Migración, en la frontera con Rumichaca, “nos levantó como perro”, para sacarlos de las carpas donde actualmente duermen.

Por su parte, Henry Rivas relató cómo ha sido esperar durante días en la calla, del lado de Colombia, para pasar a Ecuador. “Hace dos años me vine de Valencia, para progresar y buscar un futuro mejor para mí y para mi familia. Estuve en Cúcuta 25 días durmiendo en la calle, arropándome con un paño, encima de un cartón”, comentó.

