Vecinos exigen solución a fallas de servicios públicos en Chacao

ND / 13 sep 2019 – Vecinos del municipio Chacao en el sector Los Palos Grandes protestaron este viernes para exigir a las autoridades soluciones en las fallas de los servicios públicos que presenta la comunidad, específicamente por falta de agua y cortes del suministro eléctrico.

“Hoy los vecinos el municipio Chacao protestamos por dos cosas, primero por la falta de agua que venimos sufriendo desde el 2014 en este municipio, y que hay zonas que hoy tienen un mes sin agua, pero también en toda esta semana ha habido apagones constantes en todo el municipio, aquí en Los Palos Grandes ha sido una de las zonas más afectadas, también en Bello Campo, y hoy por hoy, la zona de El Rosal no tiene luz. En El Rosal han racionado la energía eléctrica durante toda esta semana, el racionamiento ya es una palabra que nos suena común por Hidrocapital, que nos raciona el agua, y ahorita empezó Corpoelec a racionar el suministro eléctrico, nosotros como vecinos no podemos dejar que Corpoelec se convierta en el nuevo Hidrocapital, eso debemos evitarlo. Desde el mes de marzo hay apagones en la zona y debemos seguir protestando. El problema tanto de Hidrocapital como Corpoelec es la falta de inversión, van 20 años donde no se ha invertido se han robado todo el dinero, y por eso el sistema de agua no funciona y el sistema eléctrico se empieza a desmoronar”, señaló Gabriel Santana, dirigente de Primero Justicia en Chacao, en declaraciones transmitidas por TVVenezuela Noticias.

Mientras que el miembro del partido político Acción Democrática, Manuel Rojas Pérez, agregó que “alzamos nuestra voz contra la desidia del régimen contra los servicios públicos, desde las protestas de acá, empezaron a afectarnos con la falta de agua, Hidrocapital ha dejado de prestar el servicio por maldad y desidia, y ahora Corpoelec nos está afectando como vecinos, y alzamos nuestra voz como protesta contra el régimen, y les decimo que en los 40 años de democracia en Venezuela había luz, no se iba la luz, no se iba el agua, y ahora estos sinvergüenzas y bandidos que están en el régimen se robaron los reales y no invierten, entonces quien sufre es el venezolano”.

Lea más: Familiares de desaparecidos y asesinados en mina de Tumeremo exigen que se reabra

Vecinos del municipio Chacao en el sector Los Palos Grandes, protestan este #13Sep para exigir a las autoridades solución en las fallas de lo servicios públicos que presenta la comunidad #LEV junto a @Dereckb en #TVVenezuela por: https://t.co/2MMZAyUU0o pic.twitter.com/5mbjYmih85 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 13 de septiembre de 2019

"Se agarran los reales para ellos y quien sufre es el pueblo venezolano", así lo denunció Manuel Roja Pérez, miembro del partido político Acción Democrática al referirse a las fallas de los servicios públicos en el municipio Chacao #LEV #TVVenezuela por: https://t.co/2MMZAyUU0o pic.twitter.com/Y1OQWzhZ78 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 13 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Chacao | Corpoelec | protesta | Venezuela