Vecchio: Fueron Chávez y Maduro quienes entregaron el Esequibo

ND / 5 sep 2019 – El embajador/AN de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, aseveró este jueves que el “régimen chavista” fue el que entregó el Esequibo venezolano a transnacionales petroleras, e hizo énfasis en que no van a caer en manipulaciones ante denuncia contra el presidente (E) por la AN, Juan Guaidó.

“Quienes han hecho todo para entregar el Esequibo ha sido precisamente el régimen de Maduro, y también lo hizo Chávez cuando estaba en el poder, así que, si alguien ha entregado la soberanía ha sido claramente el régimen y lo que representa Maduro, nosotros tenemos una posición muy firme y muy clara en defensa de nuestra soberanía, el Esequibo es venezolano y va a seguir siendo de Venezuela, y la Asamblea Nacional resalta lo que estoy comentando. Nuestro presidente interino Juan Guaidó ha llevado a cabo esa política, y la ha expresado el canciller Julio Borges, y más bien hemos visto que el régimen de Chávez y Maduro entregaron esto por interesas cubanos, y permitieron que empresas comenzaran a desarrollar actividades de explotación petrolera, ellos han descuidado este reclamo legítimo del pueblo de Venezuela”, detalló Vecchio al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El embajador/AN agregó que “no he escuchado el audio, la puesta en escena que hizo el gobierno, pero insisto, esta manipulación no va a tapar lo que ellos ya hicieron, y lo que destaco es la posición firme que tiene Juan Guaidó, que es la defensa del Esequibo sin dudas, el mismo Juan Guaidó estuvo hace un par de años en el Esequibo, y lo quiere defender como territorio venezolano, nosotros no nos vamos a prestar para manipulaciones, nosotros más bien hemos aumentado nuestra coalición de defensa de nuestros principios y valores, el Esequibo va a ser un territorio venezolano. A lo mejor cosas que son obvias para nosotros, no lo son para la comunidad internacional, porque aseguran que no hay los niveles necesarios para actuar, la comunidad internacional debe entender que Maduro está involucrado en esa estrategia de tratado de armas y de violencia, y si estuviéramos unidos al gobierno de Colombia sería más fácil enfrentar a esos grupos irregulares. Hemos compartid información con Colombia y Estados Unidos sobre el sistema de ubicación que habló Guaidó”.

“Hemos denunciado al régimen, hemos tenido reuniones con la DEA, con el embajador Santos, con autoridades colombianas, y las vamos a continuar fortaleciendo, y ahora debemos tener una mayor cotidianidad con lo que está sucediendo. Maduro protege a grupos guerrilleros para crear inestabilidad en la región y afectar la paz del hemisferio, porque eso amenaza a Venezuela y a la región, esto no es un conflicto ajeno, sino los involucra a todos los países del continente, cometen crímenes dentro y fuera de Venezuela. Debe ser combatida con toda la fuerza hasta que derrotemos a estos grupos terroristas que representan una amenaza para la paz de la región. Todo el entorno de Nicolás Maduro sabe que él es el pasado, Maduro no está gobernando en Venezuela, está sobreviviendo en el poder, porque no resuelve ningún problema, y todos sabemos que en algún momento se va a producir ese cambio político, y en su entorno lo saben. Entre ellos mismos no hay confianza, es un régimen que es pasado, que no tiene futuro y hay una desconfianza, es un régimen que está en colapso y que nos pide a nosotros mayor firmeza y presión hasta que logremos ese cambio político en el país”, concluyó.

