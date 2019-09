Vecchio: Maduro amenaza a la región con ejercicios militares en la frontera

ND / 6 sep 2019 – El embajador/AN de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, aseveró este viernes que desde la embajada alertaron a la comunidad internacional sobre la “amenaza armada” del régimen de Nicolás Maduro contra la estabilidad y seguridad de la región.

“Alertamos a comunidad internacional sobre amenaza armada del régimen usurpador de Maduro desde #Venezuela contra estabilidad y seguridad de la región. Esta nueva amenaza no debe ser desestimada, debe elevar rotunda condena de quienes creen en la paz”, posteó Vecchio en su cuenta Twitter.

Junto al tuit, el embajador/AN compartió el comunicado oficial de la embajada que reseña que “alertamos a la comunidad internacional sobre la insistencia del usurpador Nicolás Maduro por sembrar inestabilidad y zozobra en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. El miércoles 5 de septiembre, en alocución pública, Maduro anunció el despliegue de “el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada”; dijo “vamos a desplegarlo del 10 al 28 de septiembre’ y afirmó que durante ese tiempo realizará ejercicios militares en los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia”.

“Esta nueva afrenta a la paz y estabilidad de la región tiene como único responsable al régimen usurpador de Nicolás Maduro, que no solo ha llevado hambre y desespero a los venezolanos ocasionando el éxodo más grande de nuestra historia, con más de 4 millones de migrantes y refugiados diseminados en todo el mundo, sino que además insiste en generar zozobra con la ayuda de factores externos, entre ellos grupos narcoterroristas, para sembrar inestabilidad en la región. Ante esta nueva amenaza, reiteramos que no desistiremos en nuestro esfuerzo por detener y erradicar el hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo y alcanzar el cese de la usurpación. Esta situación representa una nueva alerta que no debe ser desestimada, por el contrario, debe elevar la más rotunda condena por parte de quienes creen en la paz y seguridad de la región. Maduro es responsable de una emergencia humanitaria sin precedentes, y no puede usar el chantaje para seguir sometiendo a la población a una terrible crisis social política y humanitaria, afectando a millones de ciudadanos. El debe responder por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los venezolanos, confirmadas recientemente por el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU”, detalla el documento.

En el comunicado reiteran que “a pocos días de celebrarse la Asamblea General de Naciones Unidas, exhortamos a la comunidad internacional a mantener el foco en la grave crisis de Venezuela y apoyar nuestros esfuerzos por restituir la libertad hasta asegurar que los venezolanos podamos reencauzar nuestro destino democrático en el más corto plazo”.

#COMUNICADO @EmbajadaVE_USA: Alertamos a comunidad internacional sobre amenaza armada del régimen usurpador de Maduro desde #Venezuela contra estabilidad y seguridad de la región. Esta nueva amenaza no debe ser desestimada, debe elevar rotunda condena de quienes creen en la paz. pic.twitter.com/SHNUxxV2XO — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 6 de septiembre de 2019

