Vecchio a Arreaza: TIAR derrotará mafia criminal y terrorista que ustedes representan

ND / 23 sep 2019 – El embajador/AN de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio envió un mensaje directo al canciller oficialista Jorge Arreaza donde le explica que el régimen de Nicolás Maduro no forma parte de la OEA y Venezuela sí representados en los delegados designados por el presidente (E) por la AN, Juan Guaidó.

“@jaarreaza para que lo entiendas: el régimen de Maduro no forma parte de la OEA. Venezuela sí. Nosotros representamos a Vzla . Hoy se activó el TIAR para derrotar la mafia criminal terrorista que Uds representan ya que son una amenaza para toda la región”, posteó Vecchio en su cuenta Twitter en respuesta a un tuit de Arreaza que posteriormente eliminó.

Más temprano, Vecchio afirmó que “no se trata de Maduro ni del Presidente (Juan) Guaidó, se trata del sufrimiento de los venezolanos. Necesitamos detener esto ahora mismo, debemos detener el asesinato de la gente como hace 1 año ocurrió con el Concejal Fernando Albán, o de gente de la comunidad indígena en Venezuela. Eso es asesinar a Venezuela”, enfatizó Vecchio Durante un foro organizado en la Asamblea General de la OEA para abordar la crisis venezolana en la región reseñado en una nota de prensa.

El embajador instó a “no olvidar que esta crisis es un desastre provocado por el hombre, esta crisis ha sido creada por el régimen de Maduro. Necesitamos incrementar la presión para facilitar una transición en Venezuela, esta es la única forma de atender la magnitud de esta crisis”.

.@jaarreaza para q lo entiendas: el régimen d Maduro no forma parte d la OEA. Venezuela sí. Nosotros representamos a Vzla . Hoy se activô el TIAR para derrotar la mafia criminal terrorista q Uds representan ya q son una amenaza para toda la región https://t.co/b2rzY4xIs5 — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 24 de septiembre de 2019

