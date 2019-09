Trump prohíbe entrada a EEUU de funcionarios ligados a Maduro y sus familiares

ND / 25 sep 2019 – El presidente estadounidense Donald Trump firmó este miércoles una proclama que prohíbe a altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y a sus familiares ingresar a Estados Unidos, informó Reuters.

La agencia agrega que a medida incluye a todos los funcionarios gubernamentales con rango de viceministro o superior, todos los militares sobre el rango de coronel, a los miembros de la Asamblea Constituyente y todos sus familiares inmediatos.

Proclamación sobre la suspensión de la entrada como inmigrantes y no inmigrantes de personas que amenazan a las instituciones democráticas de Venezuela.

Emitido el 25 de septiembre de 2019

Sigue habiendo una crisis política y humanitaria en Venezuela debido al continuo fracaso de Nicolás Maduro, los funcionarios del régimen de Maduro y otros para apoyar el estado de derecho. Dada la importancia para los Estados Unidos de fomentar el funcionamiento del gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela, he determinado que a Estados Unidos le interesa tomar medidas para restringir y suspender la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y otros descritos en esta proclamación que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas de Venezuela o impiden la restauración del gobierno constitucional a Venezuela. Esta suspensión no está destinada a aquellos que cesan estas acciones y que toman medidas concretas para ayudar a devolver a Venezuela a un país democrático y funcional.

AHORA, POR LO TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluidas las secciones 212 (f) y 215 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 USC 1182 (f) y 1185 (a)) y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos, determinan que la entrada sin restricciones de inmigrantes y no inmigrantes a los Estados Unidos de las personas descritas en la sección 1 de esta proclamación, excepto como previsto en la sección 4 de esta proclamación, va en detrimento de los intereses de los Estados Unidos, y que su entrada debe estar sujeta a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones. Por lo tanto, proclamo lo siguiente:

Sección 1. Suspensión y limitación de entrada. Se suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de las siguientes personas:

(a) Miembros del régimen de Nicolás Maduro a nivel de Viceministro, o equivalente, y superior;

(b) Todos los oficiales del ejército, la policía o la Guardia Nacional venezolana en el rango de Coronel, o equivalente, y superior;

(c) Todos los miembros de la organización conocida como la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela;

(d) Todos los demás extranjeros que actúen en nombre o en apoyo de los esfuerzos del régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela o impedir la restauración del gobierno constitucional a Venezuela;

(e) Extranjeros que obtienen un beneficio financiero significativo de transacciones o negocios con personas descritas en las subsecciones (a) a (d) de esta sección; y

(f) Los familiares directos de las personas descritas en los incisos (a) a (e) de esta sección.

Segundo. 2. Delegación de autoridad ante el Secretario de Estado. Las personas cubiertas por la sección 1 de esta proclamación serán identificadas por el Secretario de Estado o la persona designada por el Secretario, a su exclusivo criterio, de conformidad con los procedimientos que el Secretario establezca en la sección 3 de esta proclamación.

Segundo. 3. Implementación de la suspensión y limitación de entrada. El Secretario de Estado implementará esta proclamación tal como se aplica a las visas de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, pueda establecer. El Secretario de Seguridad Nacional implementará esta proclamación según se aplique a la entrada de extranjeros de conformidad con los procedimientos que el Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, pueda establecer.

Segundo. 4. Alcance de la suspensión y limitación de la entrada. La Sección 1 de esta proclamación no se aplicará a:

(a) Cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos;

(b) Cualquier persona que haya recibido asilo de los Estados Unidos, cualquier refugiado que ya haya sido admitido en los Estados Unidos, o cualquier persona a la que se le haya otorgado la retención o expulsión de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o El castigo, y nada en esta proclamación se interpretará que afecte la elegibilidad de un individuo para asilo, estatus de refugiado, retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura, de conformidad con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos; y

(c) Cualquier persona de otra manera cubierta por la sección 1 de esta proclamación, luego de que el Secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos, incluso cuando el Secretario así lo determine, con base en una recomendación del Fiscal General, que la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos. Al ejercer esta responsabilidad, el Secretario de Estado consultará al Secretario de Seguridad Nacional sobre asuntos relacionados con la admisibilidad o inadmisibilidad dentro de la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional.

Segundo. 5. Terminación. Esta proclamación permanecerá vigente hasta el momento en que el Secretario de Estado determine que ya no es necesaria y debe ser terminada, ya sea en su totalidad o en parte. Cualquier determinación de este tipo por parte del Secretario de Estado entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal.

Segundo. 6. Disposiciones generales. (a) Nada en esta proclamación se interpretará para menoscabar o afectar de otra manera:

(i) Obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos en virtud de los acuerdos internacionales aplicables;

(ii) la autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia ejecutiva, o al jefe del mismo; o

(iii) las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(b) Esta proclamación se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de apropiaciones.

(c) Esta proclamación no pretende, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados , o agentes, o cualquier otra persona.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto mi mano aquí el veinticinco de septiembre, en el año de nuestro Señor dos mil diecinueve, y de la Independencia de los Estados Unidos de América el doscientos cuarenta y cuatro.

DONALD J. TRUMP

