Trump dio a conocer nombres de posibles sucesores de Bolton

ND / 17 sep 2019 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este martes la lista de las personas que está considerando como reemplazo del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, la cual incluye a Ricky Wadell, ex consejero adjunto de Seguridad Nacional, al asesor de seguridad del vicepresidente, Keith Kellog, y al negociador Robert O’Brien.

Los otros posibles sucesores de Bolton, a quien Trump despidió la semana pasada, son Fred Fleitz, ex analista de la CIA y Lisa Gordon-Hagerty, secretaria general Adjunta para Seguridad Nuclear del Departamento de Energía.

La lista muestra que Trump está considerando caras familiares dentro de su gobierno. Wadell fue viceasesor de Seguridad Nacional por un año cuando el general H.R. McMaster estaba en el cargo, mientras que Kellog fue secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional hasta que Bolton llegó al puesto hace más de un año. O’Brien tiene también fama en los círculos de política exterior republicanos.

Etiquetas: CIA | Donald Trump | EEUU | John Bolton | Seguridad Nacional EEUU