Trabajadores judiciales: No tenemos ni para el pasaje y menos para comer

Oleg Kostko / foto: @TVVnoticias / 26 sep 2019.- Un grupo de trabajadores del poder judicial protestaron este jueves en Caracas para exigir mejoras salariales asi como homologación de beneficios para jubilados.

“Trabajadores judiciales, sindicatos y abogados, se concentran detrás del Centro Lido para luego iniciar una marcha hasta la sede de la Magistratura en Chacao. Exigen el restablecimiento del sistema de justicia en el país”, informó TVVenezuela en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, Emilio Negrín, denuncio amedrentamiento y persecución a los trabajadores para que no participaran en dicha manifestación y que pese a las denuncias interpuestas no reciben respuesta.

“Nos han amedrentado, perseguido todos los funcionarios para evitar que apoyen esta manifestación que hacemos hoy es una situación que se vive diariamente, un salario que no representa las necesidades de la familia y aparte de eso nos enfrentamos a una situación en la administración de la justicia que por esas desmejoras en el ingreso de los salarios decae en una administración de la justicia precaria cada que asistimos a un tribunal en busca de respuesta”, dijo.

Mencionó que muchos empleados han recibido amenazas por “mensajes de texto, email, hemos ido a la Fiscalía peros abemos que son instituciones que están controladas por el Ejecutivos y que no darán respuesta a estas denuncias”, agregó.

Negrín dijo que el salario es tan precario que los trabajadores judiciales no tienen ni para pasajes y menos para cubrir la canasta básica. “Es un tema que nos toca al bolsillo de los trabajadores, el trabajador no tiene cómo prestar un servicio porque ni siquiera tiene para un pasaje, esta situación nos toca el bolsillo y eso se refleja en el servicio que ofrecemos cuando alguien va a tribunales y no podemos asistir a los venezolanos no porque no queramos sino porque no podemos porque no tenemos ni el pasaje para llegar al trabajo y menos para comer”.

Y agregó: “No percibimos transporte, ni primas por hijos, los sueldos son precarios los sueldos de un analista básico están en 120.000 bolívares al mes estamos hablando de al menos 55.000 bolívares quincenales con eso no compramos ni un kilo de queso”

Mencionó que la situación de los jubilados es mucho peor. “El sector de jubilados es uno de los más golpeados y más vilipendiados porque hace diez años fueron jubilados y a lo sumo reciben 10 o 15.000 bolívares mensuales porque los sueldos no han sido homologados”.

Dijo que las autoridades judiciales se niegan a escucharlos porque consideran que por sus reclamos y exigencias están con la oposición y no con el chavismo. ”Hemos agotado todas las vías administrativas para que nos reciban y nos tildan de opositores, mercenarios de la oposición y por eso no nos reciben y eso es una tropello uds están en la obligación de recibirnos porque son funcionarios públicos”.

