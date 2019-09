Trabajadores de Cantv protestan por bajos sueldos: “La solución que nos ofrecen es una caja Clap”

Jhoan Meléndez / 25 sep 2019.- Trabajadores de Cantv protestaron este miércoles en Caracas debido a los bajos sueldos que se les paga, pues alegan que lo que perciben son “donaciones aleatorias”.



“Nosotros que somos el recurso humano más valioso de esta empresa no somos atendidos. En Cantv no existe salario, tenemos una donación de 113 mil Bs. No es bono lo que nos dan, sino donaciones aleatorias que considera la empresa. Nosotros que movemos esta empresa, estamos tirados a un lado, no se nos considera. Hemos llamado a Manuel Fernández y no nos da la cara, nos manda una gerente que la solución que nos ofrece es una caja Clap. No pedimos cajas presidente Fernández, yo no quiero 40 kilos de pasta y de arroz, yo quiero un sueldo que me garantice utilidades y vacaciones”, manifestó la trabajadora Berna López al Centro de Noticias Venezuela 24.

Etiquetas: CANTV | CLAP | protesta | sueldos