Tintori declaró con “normalidad” relación de oposición con paramilitares, según Saúl Ortega

ND / 25 sep 2019 – El diputado del Psuv, Saúl Ortega, aseveró este miércoles que una fracción de la oposición no tiene capacidad de tomar decisiones propias, sino que siguen parámetros de sus “amos” en Washington y Colombia.

“Hay una fracción de la oposición que no tiene factura nacional, no tienen posibilidad de tomar decisiones. Sus amos están en Washington o en Colombia. Los temas que se hablaron en Barbados fueron los que se acordaron con el grupo de la oposición que está excluida”, afirmó Ortega en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

El parlamentario del Psuv agregó que “las investigaciones darán con la cadena de gente que está involucrada con esta banda de Los Rastrojos. Guaidó sabía de quienes se trataban a la hora de tomarse una foto. No es la única vez que tiene este modo para entrar y salir del país. La señora Tintori declaró con toda normalidad que ellos tenían relación con los paramilitares. La oposición no puede seguir cargando con esos fardos que no le hacen muy bien”.

Etiquetas: Psuv | Saúl Ortega | Venezuela