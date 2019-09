Timoteo Zambrano: Quien le dispara a nuestra mesa le dispara al pueblo

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina 24 sep 2019.- El diputado Timoteo Zambrano aseguró que quien ataque a la mesa de diálogo montada entre el chavismo y la minoría opositora que representa ataca al pueblo venezolano.

“Quienes le disparan a esta mesa le disparan al pueblo y venezolano porque esos somos nosotros somos dialogantes, queremos resolver los problemas entre nosotros no queremos que nos lo vengan a resolver afuera ni mucho menos tirando bombas ni nada por el estilo”, expresó Zambrano en Primera Página.

A su juicio, las sanciones de EEUU no han funcionado. “Cuando se oye a Elliot Abrams decir que vienen más sanciones evidentemente se ve que no están ateniendo el tema económico y humanitario además de que con más sanciones no se van a resolver nuestros problemas lo que va a venir, más problemas que hay que desenredar, fíjense que lo de Oslo terminó por los máximos que exige cada quien, la oposición exige una fecha para elecciones y el oficialismo el fin de las sanciones y las sanciones no están ayudando a resolver la crisis”.

Zambrano restó importancia a los señalamientos de que solo representa a una minoría dentro de la oposición. “Eso no lo sabe nadie en este país si no te sometes en este proceso electoral, y segundo es un argumento muy adolescente y no fijarse en esas menudencias y que no es trascendente”.

Dijo también que Guaidó no sabía de las negociaciones entre el oficialismo y su fracción. “Obviamente él no lo sabía porque nosotros no veníamos trabajando haciendo el trabajo y algunos se unieron a están ruta y hoy en día está más que clara que metodológicamente y en Oslo nada estaba acordado hasta que todo esté aprobado y hoy probamos que es posible la ruta de nuestra propuesta de los acuerdos parciales”.

Previamente, Zambrano restó importancia al hecho de que Maduro dijera que la AN sigue en desacato. “Esto es un país con dos presidentes, dos gobiernos y dos TSj así que esa convivencias no es mayor problema, no hay que olvidar que el cuándo el TSJ dicto el desacato la fracción el chavismo estuvo un año más en la AN asi que eso no es conveniente, lo que tenemos que valorar es que ellos vienen hoy a la AN ojala que sea un ambiente de diálogo de cooperación entre las partes que haya una disponibilidad de ponerse a trabajar de no caer en la diatriba esa que no le haría bien de la confrontación por la confrontación”.

Y agregó: “Este es un paso importante que equilibra ala AN y que nos coloca en camino a tener un nuevo CNE que es lo importante”.

Los presos políticos

El dirigente de cambiemos, dijo que hay una lista inicial de 59 presos políticos a ser excarcelados pero no dijo quienes se verían beneficiados de dicha medida. “Estamos evaluando todos los casos, hay una primera lista de 59 presos que no tiene mayores acusaciones procesales y estamos esforzándonos para que esos compañeros puedan salir y estamos en una etapa de que la comisión de la verdad haga entrevistas para que puedan salir en libertad”.

Cargó contra quienes han criticado el proceso de negociación. “A todos los del teclado que viven atacando todo no importa que a mí me ataquen o amenacen pero hay que tocar con prudencia el tema de los presos políticos por sus condiciones hay presos que están enfermos y una condición delicada por su familia y no es posible que se expresen así de los presos, que nos ataquen a nosotros no importan pero que tengan humanidad con esa gente que se les ha truncado su propia vida”.

Además, restó importancia a denuncias sobre los constantes encarcelamientos de nuevos presos políticos que siguen tras la liberación de algún grupo por parte del Gobierno y criticó a quienes han hecho tal denuncia por considerar que afectan la negociación-

“Esas son opiniones malas que terminan de afectar ese proceso, esos tales expertos lo que hacen es terminar de cuestionando la libertad de esos presos un abogado de un preso que se exprese así es fatal”.

Mencionó que quien tome acciones contra el estado que acepte las consecuencias. “Le digo a las familias y abogados de esos presos que nosotros no estamos aquí para saber y adivinar que desean aquellos que quieren tomar acciones contra el estado eso es otra cosa, y nosotros no estamos planteando ningún tipo de impunidad porque no lo vamos a hacer, cada quien que asuma su responsabilidad si te levantas contra el estado debes correr con las consecuencias de eso y nosotros no nos pueden pedir que frenemos la acción de la justicia porque no tenemos que ver con eso”.

Etiquetas: mesa de dialogo | Timoteo zambrano | Venezuela