Timoteo Zambrano: Gobierno accedió a liberar a 58 presos políticos

Oleg Kostko / foto: @Vladi_VillegasP / 17 sep 2019.- El diputado y jefe del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, aseguró este martes que el chavismo accedió a liberar a 58 presos políticos aunque no especificó quienes serían liberados.

“Hemos acordado la liberación de 58 presos políticos… que no tienen ningún caso… Y yo aspiro que entre ellos esté Edgar Zambrano (…) yo espero que en cuestión de horas”, anunció Zambrano en Vladimir a la 1.

Dijo también que esperaba que de continuar el acuerdo se logre tener un nueva directiva del CNE.“Estamos comprometidos que habrá un nuevo CNE este año”.

Zambrano explicó también que los acuerdos de Noruega estaban incluidos en el documento firmado por los partidos afines al chavismo pero que tuvieron que eliminar dicho texto al saber que el diálogo en Barbados terminó al tiempo en que argumentó que el acuerdo no era para perjudicar a nadie.

“La redacción del acuerdo incluía lo de Noruega y a nosotros nos tomó que se acabara el diálogo de Noruega por sorpresa ese no es un acuerdo contra nadie, no sé porque lo toman así, esto es un acuerdo para ir resolviendo el conflicto político que tiene el país, a mí me tienen que hablar de eso no hablen cosas que no tienen significación en el trabajo que se está haciendo”, dijo.

Zambrano evitó responder si reconocía a Maduro o Guaidó como presidente y reiteró que es necesario llegar a un acuerdo. “Yo te decía que hay temas que polarizan y yo apoyo todo lo que hace la AN y aquí hay una elección que habrá que hacer con Maduro en el poder y negar eso ¿de qué nos sirve? Tenemos dos gobiernos, dos TSJ, dos do todo y yo creo que hay que negociar esto y buscar una salida”.

No obstante, aclaró que no apoyará la reelección de Guaidó en la presidencia. “Hay un acuerdo que cada año le tocaría a una fuerza política y este año le corresponde a las fuerzas políticas minoritarias y ese acuerdo tiene que respetarse”.

Al preguntarle sobre si existen razones para que Guaidó siga en la presidencia dijo “es muy delgado no pesa mucho, yo creo que no, aquí hay que meterse en el dialogo, la negociación y la política para llegar a un acuerdo”

Etiquetas: diálogo | presos políticos | Zambrano