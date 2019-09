The Associated Press: Ascenso y caída de Hugo “El Pollo” Carvajal

ND / 11 sep 2019.- Un reportaje publicado por The Associated Press revela cómo fue el ascenso y posterior caída de Hugo “el pollo” Carvajal, quien alguna vez fue jefe de inteligencia del chavismo a cargo del Sebin.

“Dos agentes de inteligencia escudriñaban en el aeropuerto de Madrid los rostros bronceados de los pasajeros que volvían de sus vacaciones, hasta que localizaron al sujeto calvo de cerca de 1,70 metros (5 pies y 6 pulgadas) que buscaban. Viajando bajo otra identidad, el veterano jefe de espionaje militar de Hugo Chávez y uno de los fugitivos por narcotráfico más buscados por Estados Unidos acababa de aterrizar en España esa mañana de un lunes de marzo”.

“Apodado “El Pollo”, el mayor general retirado Hugo Carvajal, viajó en secreto desde República Dominicana tras romper filas con el gobierno socialista de Venezuela y reconocer a Juan Guaidó, el jefe opositor respaldado por Washington, como el líder legítimo del país. Desde la capital española, quería utilizar sus contactos y su conocimiento del funcionamiento interno del estado venezolano para contribuir a una rebelión auspiciada por militares contra el presidente Nicolás Maduro. Cinco meses después, el exespía atraviesa serios problemas”.

Etiquetas: Hugo Carvajal | inteligencia | Sebin