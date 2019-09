Tarre Briceño, sobre Resolución TIAR: Es la mejor dado que no existe apoyo para el uso de la fuerza militar

ND / 23 sep 2019 – El embajador/AN ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, defendió este lunes la decisión adoptada por el TIAR recordando que es una decisión de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros y que supera las expectativas porque muchos países están en desacuerdo con el uso de la fuerza militar.

“Estaré satisfecho cuando salga Nicolás Maduro y cese la usurpación, pero lo que se logró hoy supera mis aspiraciones máximas. Desde el primer día no se podía convocar el TIAR porque no había los votos. Cuando conseguimos los votos, tres semanas después convocamos el TIAR. Muchos países están en desacuerdo con el uso de la fuerza militar, entonces es mejor una resolución como esta con fuerza, y no presentar una resolución con un error simbólico, perder la votación, y cerrar las puertas al TIAR. Es importante lo que se consiguió. La resolución aprobada hoy tiene dos aspectos muy importantes, la unión de todos los países del TIAR y que el órgano de consulta seguirá abierto para trabajar en la búsqueda de más medidas”, detalló Tarre Briceño al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El también abogado constitucionalista aclaró que la decisión adoptada hoy es de obligatorio complumiento por todos los países de la región. “En toda la negociación…hemos estado viendo como se compagina el derecho interno de cada país, pero la prelación por la vía de un tratado internacional ayuda singularmente a que puedan coordinarse las acciones. Es decir, todos los países están obligados a acatar esta decisión, puesto que el tratado en su artículo 20 establece una sola excepción: la única resolución que no es de obligatorio cumplimiento es aquella que supone el uso de la fuerza militar, lo que debe entenderse que las demás resoluciones son obligatorias para todos los estados. Además, yo agregaría que los Estados que votaron indudablemente no va a votar una cosa para luego no cumplirla”.

Tarre Briceño precisó además que la decisión adoptada hoy no solo sancionará a colaboradores de Nicolás Maduro. “También va dirigidos contra Nicolás Maduro, quien es el principal responsable de la destrucción que vive Venezuela”.

El embajador/AN agregó que “los mecanismos para la recuperación de la democracia en Venezuela se han aplicado a su tiempo”. Y luego se refirió al caso de Luisa Ortega Díaz.

“Habría que investigar el caso de Luisa Ortega Díaz para que ella rinda cuentas con los tribunales ya que ella ha estado vinculada con el régimen. Sabemos que ella está dispuesta para aclarar su situación. Cuando se dice los que pertenecen o pertenecieron a la administración de Nicolás Maduro eso incluye a todos aquellos que se encuentran involucrados en supuestos hechos”, concluyó.

Etiquetas: Gustavo Tarre Briceño | Nicolás Maduro | TIAR | Venezuela