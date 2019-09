Tarek William Saab: Ya nadie cree que Guaidó se tomó 4 fotos

Oleg Kostko / 23 sep 2019.- El fiscal de la ANC, Tarek William Saab, expresó este lunes que la versión dada por Guaidó sobre las fotografías con varios miembros de los rastrojos no tiene credibilidad.

“La alianza de este ciudadano Guaidó a quien me he referido como siniestro personaje con grupos narcotraficantes, asesinos, paramiltares, personas que usan motosierras para descuartizar seres humanos en la frontera con Colombia y ese es el programa de Gobierno que le quieren lanzar a la población venezolano, no, ya nadie se cree que fueron 4 fotos paradisiacas en un paisaje de verano”, expresó Saab en declaraciones dadas a VTV.

Además, dio detalle de cómo fue la detención de alias ‘nandito’ quien según Saab fue quien tomo las fotografías. “Aquí vamos a desarrollar un poco como se develó esta trama a partir de Iván Pedroso alias ‘nandito’ (…) este sujeto fue detenido en territorio venezolano para que junto con el Sebin y este peligroso delincuente fue capturado en el sector coloncito del estado Zulia cuando los agentes del Sebin lo identificaron le dieron la voz de alto al percatarse de la presencia de la comisión policial intento huir pero fue neutralizado y dijo que era un disidente de ‘Los Rastrojos’”

Y agregó: “Este sujeto (Nandito), ha revelado que en el sector El Paraíso Juan Guaidó se reunió alrededor de 15 a 20 minutos en la cual alías “El Menor”, “Brother” y “Coqui” les pidieron tomarse una foto las cuales tomé yo con mi teléfono, es decir “nandito” es quien hace las fotos”.

Saab emplazó a la fiscalía colombiana a abrir una investigación. “Nosotros tomando en cuenta este detalle en base a lo que establece el derecho internacional a colaborar para establecer este hecho sino que le solicitamos al MP de Colombia que abra una investigación sino teniendo ya a este sujeto tan peligroso detenido a colaborar con la justicia colombiana porque ha cometido numerosos y graves delitos en Colombia porque el delito de narcotráfico es un delito de lesa humanidad”.

Previamente acusó a Guaidó de querer robarse los activos del país. “Quieren robarse las riquezas del país, ya hemos visto lo que ha pasado con Citgo, los activos de Pdvsa en Colombia, activos venezolanos bloqueados a nivel internacional para que no compre medicinas y alimentos y lo que faltaba que era aliarse con conspiradores mundial e imperios que quieren socavar la economía no solo nacional sino convertir a Venezuela en Libia Irak y Afganistán”

“Pero lo que faltaba es como éste siniestro personaje despreciado a nivel nacional que no ha ganado una elección porque para ganar unas elecciones presidenciales en este país hay que recorrerlo, presentar un programa de gobierno, convencer a la gente; no autoproclamarse en una plaza porque tiene el apoyo de la administración de EEUU”

Etiquetas: Guaidó | Los Rastrojos | saab