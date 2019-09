Tania Díaz: Incorporación de nuestros diputados a la AN es un gesto político

Anaisa Rodríguez, desde el Parlamento / 24 sep 2019.- La diputada por el Psuv, Tania Díaz, aseveró este martes que los diputados del llamado Bloque de la Patria, vuelven a la Asamblea Nacional como parte del acuerdo Mesa Nacional de diálogo.



“Hubo una mesa de diálogo, Mesa Nacional, donde nosotros y una parte de la oposición democrática se sentó con el gobierno y acordó como primer punto que se incorporaran a la AN los diputados. Es un gesto político y democrático, patriótico de estos que vienen a ser voceros del pueblo que está afuera y del presidente Nicolás Maduro Moros”, expresó.

Díaz aseguró que desde hace mucho tiempo el gobierno de Nicolás Maduro busca el diálogo para alcanzar la paz.

“Es de conocimiento público, que el gobierno y las fuerzas de la patria han insistido en mecanismos de diálogo y entendimiento, sin diferencias, sin agresión a nuestra soberanía, como fórmula para avanzar en la paz de nuestro país”, señaló.

Consideró que el Parlamento presidido por Juan Guaidó es un poder en desacato.

“La AN se ha insubordinado, está alzado en contra de todos los demás poderes de Venezuela. ¿De qué manera puede avanzar un país, si los poderes no pueden ponerse de acuerdo en el cumplimento de la Constitución y cuando el presidente de la AN, tiene según él, funciones del presidente de la República?”, preguntó la diputada concluyendo así sus declaraciones.

