Tamara Sujú: El buzo Hugo Marino Salas continúa desaparecido

Oleg Kostko / 12 sep.- La abogada y activista Tamara Sujú exigió este jueves que aparezca el buzo Hugo Marino Salas quien está desaparecido luego de que supuestamente fuera detenido por la Dgcim el pasado 20 de abril.

“Desaparición Forzada de Hugo Marino Salas. Desde el 20 de Abril, que se lo llevó la Dgcim. Juez 31 d Control tiene su Expediente por supuesta Conspiración. Este video lo grabó su esposa hace 2 meses. ¿Dónde está Hugo Marino? Me informan q lo tiene el Sebin de Reverol y Delcy”, dijo Sujú en su cuenta de Twitter.

En la referida red social Sujú adjunto un video de la esposa de Marino, Elizabeth García, donde relata cómo fue la detención de éste del pasado 13 de junio. “Hago este video para denunciar la desaparición forzosa de mi esposo por parte de la Dgcim, fuentes me informan que lo tienen allí, a él se le imputan cargos por traición a la patria y conspiración”

“Mi esposo viajó a Venezuela desde Miami en un vuelo de COPA Airliners el día 20 de abril desde Miami a Venezuela y desde ese momento no se supo más nada de él. No puedo viajar a Venezuela porque mi situación es complicada y se han hecho denuncias en el Foro Penal, el TSJ y la ONU pero no ha habido respuesta”

“Unos me dicen que fue detenido en Maiquetía y otros que fue detenido en una reunión pero hasta esta fecha no sé nada de él”

