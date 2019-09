Horóscopo de la semana del 9/09/2019

Generalidades de la semana: hasta el viernes, inclusive, los días serán para cortarte el cabello si quieres que te crezca rápidamente (no lo hagas como costumbre), para rasurarte y debilitar el vello y para aplicarte tratamientos de belleza.

Serán días para aprovechar, porque corresponden, del ciclo lunar, al máximo de capacidad para sentirte feliz, concentrado, productivo y mentalmente claro.

Luna se ve creciente, estaremos recibiendo cada vez más luz solar, aprovecha la energía para ponerte al día, avanzar en tus estudios, profundizar en los conocimientos que te permiten mejorar o en perfeccionar tu rendimiento deportivo.

Hidrátate adecuadamente. Recuerda que absorberás con mas facilidad todo lo que te apliques en la piel o ingieras.

Si, avanzada la noche ves a Luna ocultándose en el horizonte, pide un deseo mientras visualizas y sientes lo que ocurrirá al realizarse. Al día siguiente define qué pasos tienes que cumplir tu para que lo pedido suceda y a partir de ese momento, llévalos adelante: todo confabulará para ayudarte a que se cumpla.

Se mantiene la intensidad que ha caracterizado estos días, una semana para no perder de vista las noticias y estar pendiente de las señales, están anunciadas situaciones de esas que cambian la vida de sus participantes o que impactan a la Historia para siempre.

Riesgos destacados válidos para toda la semana: Advierte sobre incendios, acciones violentas, intempestivas, agresivas, de militares o groseras, tormentas, caídas, choques, golpes, tiroteos, sismos, problemas con armas, lo que esté caliente, lo que es rojo, cortante o se mueve (incluye la circulación de todo tipo hasta la sanguínea), lo asociado con deportes (especialmente de velocidad o acción) cocina, infecciones, inflamaciones, altas temperaturas o quirófanos. Errores, confusiones, engaños.

Tendencia a los naufragios, suicidios, fraudes, actos de corrupción, a tener problemas con derivados del petróleo o el petróleo mismo, gases, el mar, las tuberías o en el baño. Neblina, lluvia, tormentas o humedad excesiva. Persiste la probabilidad de ahogarse, sufrir de asfixias o intoxicaciones. Epidemias, ataques terroristas. Estructuras que colapsan.

No conviene repetir situaciones y si tienes que ir a montañas o cuevas, visitar sitios altos, hacer diligencias en el banco, tomar el Metro, pasar por túneles o bajar a profundidades redobla la precaución.

Resumen de la semana:

Lunes: No vayas distraído por ahí, que los insólitos se ven a la orden del día.

Martes: Con un toque loco. Se celebra a San Nicolás de Tolentino a quien se le pide que interceda antes Dios cuando necesitas un milagro, entre otras.

Miércoles: día de la advocación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Bastante loco, cualquier cosa de insólito o inesperado puede pasar.

Jueves: es el cierre de las festividades a Ganesha con el Visarjan (inmersión). Conserva las características nombradas para el miércoles.

Viernes: Mercurio y Venus comienzan la transición hacia el signo de Libra, conviene programarlo lo más cotidiano posible sin comenzar nada importante.

Sábado: veremos Luna Llena de Virgo que en esta oportunidad favorece los finales y algunos rituales especiales. Mercurio y Venus culminan el cambio de signo, entre otras, disfrutaremos unos días en positivo para el amor y las conversaciones.

Domingo: Se acentúa la posibilidad de cerrar ciclos y vivir finales que anunció Luna Llena, si lo sabes hacer podrás beneficiarte con ello.

Horóscopo del lunes: Cualquier cosa de insólito puede pasar, mantente en el presente, conciente de lo que sucede a tu alrededor, sin dejar que la mente vague de un pensamiento a otro que nada tengan que ver con lo que estés haciendo.

En el amor las tensiones no se ven convenientes, si no puedes evitarlas ve tomando decisiones en la marcha, estudiando qué debes dejar de hacer, qué debes cambiar y cuáles relaciones debes terminar. Recuerda que lo sentimientos son como una fogata, si no se alimentan se apagan.

En la salud, mejorías. Si estás en tratamiento no te confíes, cuida lo que necesita ser cuidado y termínalo responsablemente.

En el trabajo da lo mejor de ti, que tu labor destaque por lo eficiente. Si ocupas posición de mando enfócate en tu base: gente, ideas y recursos. No los opaques ni dejes en segundo plano.

Sugiere el horóscopo que, si necesitas una idea, se metódico para encontrarla. Si dudas ante una situación, opta por el lado correcto, el que sabes que es bueno o verdadero. No dejes que lo que suceda te hagan olvidar tus principios. Nos recuerda las palabras de santa Teresa de Jesús, “quien a Dios tiene (presente) nada le falta”.

Destaca el 405. Un arquetipo: La vaca. La polaridad Yin. el lado a preferir el izquierdo. Elemento predominante Tierra: necesidad de sentir seguridad material o física. El color que te hace sentir feliz, el incienso de lavanda, la música que te alegra.

La clave: Si sientes que no puedes lidiar con el apego o con tu situación financiera, eleva tu energía, respira conscientemente mientras visualizas que sube por tu columna vertebral hasta llegar al punto medio entre las dos cejas, conocido como el tercer ojo.

Un mensaje para cada signo:

Virgo: Para los cumpleañeros todo lo mejor, el año que comienzas tienes visos de intenso, con posibilidades varias de crecer, cerrar ciclos y tener que cambiar la manera en que están haciendo las cosas. Para todos: no dejes que la flojera de los demás ni la propia afecte tu quehacer diario. Está preparado para sonreír.

Libra: Que los nervios no te traicionen. Atento que los encuentros tensos pueden terminar en amores, se activa el “te odio luego te amo”.

Escorpio: Si llevas un tiempo sospechando algo, encontrarás las pruebas que necesitas para confirmarlo. Activa tu lado femenino.

Sagitario: Ya sea en el amor o en trabajo, averigua bien qué es lo que está sucediendo y tendrás en tus manos la llave para intervenir o decidir qué hacer, según sea el caso.

Capricornio: Activando la paciencia que te caracteriza y sabiendo aceptar lo que no se puede cambiar, podrás mejorar el resultado en los negocios. Si priva la tristeza sonríe frecuentemente.

Acuario: planifica, prepara, programa, en ti está irradiar la luz que necesitas para que todo salga perfecto. Fíjate bien en las señales, te puede tocar una oportunidad para crecer o mejorar.

Piscis: Oportunidades van y vienen, no dejes pasar la que te toque. No te rindas que si persistes al final lograrás lo que quieres.

Aries: Persevera, ¡podrás lograrlo! Si se presentan dudas en el amor, no te achicopales, las podrás superar.

Tauro: Cuanto más preparado estés para dejar ir las ganas de que los demás actúen como tú quieres que actúen y los dejes ser como son, más cerca estarás de conseguir el amor.

Géminis: Mantener bajo control las emociones, poniendo la atención en la respiración te permitirá preparar lo que viene. Si te limitas a reaccionar emocionalmente tu punto de vista estará demasiado parcializado lo que reduce la posibilidad de tener éxito.

Cáncer: Mientras más amable y claro seas mayor será tu conexión con los demás. Haz que tu pareja sienta que le tienes confianza y sentirás la calidez de su respuesta.

Leo: Amar lo que haces atraerá hacia ti lo que amas hacer. No te precipites al tomar decisiones ni dejes que el pesimismo te embargue, todo tiene dos lados y tu la capacidad de encontrar el que más te conviene o beneficia.

Namaste

