Sundde y Freddy Bernal abordaron supermercado Garzón por no aceptar bolívares

Jhoan Meléndez / 12 sep 2019.- Funcionarios de la Sundde junto a Freddy Bernal, abordaron el supermercado Garzón en el estado Táchira, luego que los tachirenses denunciaran que estos no estaban aceptando el pago en bolívares y solo cobraban en pesos colombianos.



“No solamente las denuncias, sino que cuando revisamos los precios, pues el nivel de ganancia es exagerado. Le están ganando más del 100%. No puede ser que estén especulando de esta manera al pueblo humilde… No puede ser que obliguen a pagar en pesos cuando estamos en Venezuela, no en Colombia, y eso no lo vamos a permitir”, indicó Bernal a los gerentes del establecimiento.

Asimismo dijo que “esta es una práctica que se ha realizado en toda la entidad… Ellos pueden aceptar cualquier moneda, yuanes, euros, dólares, pesos, lo que no pueden es no aceptar los bolívares. Además determinamos que hay irregularidades de carácter administrativo en este sitio, pues no se factura todo lo que se vende, es decir que hay una evasión de impuesto, además estamos observando precios que están muy lejos de la realidad, por lo que podría haber una inmensa especulación”.

También escribió en Twitter que: “Iniciamos el operativo protección al Bolívar Soberano y atención al pueblo, contra la política especulativa de comerciantes inescrupulosos, que impacta en el bolsillo del tachirense, que degenera en irregularidades como evasión de impuestos y que atenta contra nuestra moneda”.

¡Iniciamos el operativo protección al Bolívar Soberano y atención al Pueblo! Contra la política especulativa de comerciantes inescrupulosos, que impacta en el bolsillo del tachirense, que degenera en irregularidades como evasión de impuestos y que atenta contra nuestra moneda. pic.twitter.com/6Ztml3JEX5 — Freddy Bernal (@FreddyBernal) 12 de septiembre de 2019

Funcionarios de la Sundde en conjunto con un equipo multidisciplinario encabezado por el Protector del Táchira @FreddyBernal @SENIAT_Oficial, @CPNB_VE y la @GNB_Pueblo abordaron el sujeto de aplicación Supermercado Garzón ubicado en el municipio Cárdenas del estado Táchira. pic.twitter.com/lPDDjbWFyL — Sundde (@sundde_ve) 12 de septiembre de 2019

