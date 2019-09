Stalin González: No aplicaremos reglas chavistas en el Parlamento

Jhoan Meléndez / 25 sep 2019.- El segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, aseveró que ellos no son chavistas y por tanto “no aplicaremos reglas chavistas en el Parlamento”, esto sobre la reincorporación de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional.



“En el parlamento hay un reglamento y a ellos siempre se les ha dado su derecho de palabra… Aquí se va a aplicar el reglamento, claramente está pautado quienes pueden hablar o no. Ellos tienen derecho como diputados del Psuv a incorporarse a las comisiones que deseen”, explicó González en rueda de prensa.

Asimismo dijo que su regreso “no es un tema de polémica, es de jurisprudencia y la decisiones que tomaron esos diputados. Nosotros nunca hemos estado en desacato, eso fue un invento de ellos”.

“Si el régimen quiere una foto de una golpiza en la Asamblea Nacional no lo van a lograr, ese no es nuestro ánimo. Ellos son los que tienen que cambiar actitud y reconocer quienes son diputados y quien no”, acotó el parlamentario.

En ese sentido dijo que el Parlamento siempre se ha estado prestado “a cumplir con sus obligaciones. Parte de las atribuciones del parlamento es la designación de Poderes Públicos ”.

Por último alegó que “para resolver el problema económico, debemos resolver el problema político y esto sólo es posible a través de unas elecciones libres”.

