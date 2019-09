Stalin González: El Psuv no viene porque están en discusiones, hay división

ND/17 sep 2019.- El segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, indicó este martes que los diputados del Psuv no asistirán a la sesión del Parlamento por no haber llegado a un acuerdo entre ellos.

“Están en discusiones todavía, parece que no vienen porque hay división”, dijo al rendir declaraciones antes de la sesión.

Asimismo, aseveró que por respeto al diálogo auspiciado por el gobierno de Noruega, mantienen su disposición a las negociaciones, pese al abandono del mismo por parte de los delegados de Nicolás Maduro. “Nosotros somos respetuosos del proceso y de las pautas porque tenemos un acuerdo integral que se debe a un fin. Siempre vamos a estar dispuesto a la negociación”.

El parlamentario integrante de la delegación que asistió a Oslo, destacó que solo reconocen esos diálogos y desconocen las negociaciones realizadas en la recién anunciada Mesa Nacional.

“Hay que aclarar quienes se sentaron en esa mesa. Es Juan Guaidó y sus delegados quién se sentó en la mesa de Barbados, que abandonó el régimen. Maduro se burla del país”.

Al ser consultado sobre la conformación de un nuevo CNE, manifestó que la Constitución establece que solo la AN tiene la potestad para definir la con formación de los poderes públicos.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Psuv | Stalin González