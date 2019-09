Smolansky: El Tiar es importante para presionar más al régimen con países aliados

ND / 20 sep 2019 – El coordinador en la OEA para crisis de refugiados venezolanos, David Smolansky, sostuvo este viernes que el Tiar es muy importante ya que “compromete” a los países aliados a ejercer más presión al régimen, y afirmó que mientras no haya el cese de la usurpación seguirán huyendo los venezolanos de la nación.

“Hay una propuesta con el Plan País, que Venezuela puede ser un país seguro, un país donde no tengan miedo, el principal incentivo para cualquier venezolano de volver es que pueda caminar tranquilo y no asustado por la inseguridad, y eso lo presentamos con el Plan País, y se aplicará una vez que cese la usurpación, y aplicar las políticas públicas que tenemos para mejorar. El gobierno de Guaidó está listo para implementar distintas políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los venezolanos, debemos salir de Maduro y para eso se está trabajando, habrá un avance muy importante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, allí estaré en distintos eventos y foros, donde detallaré la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, además de eso, los cancilleres se van a reunir el lunes en la tarde para discutir el órgano de consulta del Tiar”, reveló Smolansky a los medios, en declaraciones compartidas por Vivo Play.

El coordinador en la OEA para crisis de refugiados venezolanos agregó que “el caso particular del Tiar definitivamente será muy importante ya que compromete a los países aliados a ejercer más presión al régimen y mientras no haya el cese de la usurpación seguirán huyendo los venezolanos, lo que sucede en Venezuela no sólo afecta a los venezolanos, sino a América Latina y el Caribe, por el narcotráfico, contrabando, albergar a grupos terroristas no tiene fronteras, y mientras no haya cese de usurpación, seguirá la migración venezolana masiva, y no queremos que so pase. En Naciones Unidas va a haber una delegación de Guaidó que tendrá una semana importante para colocar más presión a la dictadura de Maduro y que finalmente seamos libres”.

