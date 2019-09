Smolansky: Implementarán en octubre Tarjeta Unificada de Vacunación para venezolanos

ND / 26 sep 2019.- El Coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, anunció este jueves que a partir de octubre, 10 países implementarán la tarjeta unificada de vacunación, para evitar que los migrantes y refugiados venezolanos repitan vacunas al llegar a otro país.

“Quiero anunciar que a partir de octubre se implementará la tarjeta unificada de vacunación, es un acuerdo de 10 países y se van a distribuir 1 millón de tarjetas para evitar la revacunación, así mejorar atención médica, optimizar recursos, está en tres idiomas: español, portugués e inglés y va a servir tanto para niños como para adultos”, explicó Smolansky desde la oficina de la OEA.

Asimismo el ex alcalde de El Hatillo instó a la comunidad internacional a implementar la tarjeta de identidad regional, “porque hoy son dos millones de venezolanos, es decir, la mitad de quienes están desterrados, que no tienen documentación. Si sacamos la tarjeta de identidad regional eso les va a permitir acceder a la salud pública, a un trabajo e incluso, poder desplazarse”, recalcó.

Instó así al gobierno de Trinidad y Tobago a que liberen a los venezolanos detenidos por ingresar a la isla de manera irregular, “eso no es justificación para que estén presos por más de un año, algunos”, precisó.

Smolansky recordó que hasta la fecha son 4 millones 300 mil migrantes y refugiados venezolanos, cifra que alcanza el segundo lugar en la población más desplazada, solo superada por Siria.

“Cuatro millones 300 mil es la población total de Panamá, Uruguay, Croacia, Catar o Kuwait (…) Si la dictadura en Venezuela se prolonga, podemos hablar de 5 millones de refugiados para finales de este año y si la crisis se extiende a 2020, pudiese haber más refugiados venezolanos que sirios”, alertó.

En tal sentido, el ex alcalde solicitó ante la oficina de la OEA, “darle el estatus de refugiados a los venezolanos; no es una migración voluntaria, huyen por violencia generalizada, por violación de ddhh, por alteración del orden público. Darle el estatus de refugiado no solo es lo mejor si no lo más útil y pragmática para los países receptores, porque es reconocer el conflicto en Venezuela es originado por un estado criminal”, finalizó.

#26Sep @dsmolansky, coordinador de la OEA para la crisis de migrantes: Aquel que piense que se puede coexistir con la dictadura de Nicolás Maduro, se equivoca. Hoy no hay la capacidad en América Latina y el Caribe para recibir a tantos millones de venezolanos. #TVVenezuela pic.twitter.com/0r0LlNnKzu — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de septiembre de 2019

#26Sep Coordinador de la OEA para la crisis de migrantes, @dsmolansky: El hampa en Venezuela también ha sido diseñada por la tiranía. Son más de 300.000 venezolanos que han sido asesinados en los últimos 20 años por la inseguridad. #TVVenezuela por: https://t.co/rKjbV8MSBv pic.twitter.com/nBctBG9Mid — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de septiembre de 2019

.@dsmolansky, coordinador de la OEA para la crisis de migrantes: Ha faltado voluntad política y Brasil es quien más se está acercando a implementar el Estatus de Refugiados. México también le ha otorgado ese estatus a muchos venezolanos. #TVVenezuela por: https://t.co/rKjbV8MSBv pic.twitter.com/jLVduUGvNB — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de septiembre de 2019

