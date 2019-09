Situación del país incrementa casos de crisis de ansiedad, afirman psicólogos

Jesús A. Herrera S. / 5 sep 2019.- Por la severa crisis que atraviesa el país, la ansiedad ha sido motivo de asistencia recurrente en las consultas psicológicas, al saberse que los altos precios, la escasez, la inseguridad, además de que se cobra menos de dos dólares, son factores que afectan en sobremanera a las personas.



“El problema actual, la situación del país, está creando mucho estado de ansiedad y no solo eso, sino crisis de ansiedad. En este momento es lo más frecuente en las consultas. De 10 pacientes, al menos seis manifiestan esto, más de la mitad, más del 50%, básicamente es el problema actual”, afirmó el psicólogo Daniel Campos a El Universal.

La ansiedad se define como un estado mental de alerta constante que puede acrecentarse con situaciones capaces de desestabilizar a una persona, lo que la convierte en crisis.

Para el doctor Luis Morello, “cuando hablamos de crisis, es cuando las fortalezas de la persona no sobrepasan, o no son mejores que la situación, por lo tanto, la persona se vuelve ansiosa ante una situación que no puede resolver”.

En tanto, la doctora Rosa Aura Figueroa, quien atiende en el Centro Clínico Profesional Caracas, afirma que “hay un gran incremento de los cuadros de ansiedad y los pacientes que consultan por diferentes manifestaciones de la ansiedad” por la crisis que vive el país.

“Yo diría que como un 40% de las personas que han consultado, vienen con diversas manifestaciones de ansiedad, porque puede dar ataques de pánico, disfunción en la alimentación, en el sueño, hay múltiples manifestaciones de la ansiedad y hay un alto porcentaje de consultas”, expresó.

En ese marco, para superarla, se recomienda identificar lo que está produciendo la ansiedad, luego hay que establecer estrategias para superarla y luego abocarse a resolverlo de manera directa.

Igualmente, está el aprender a relajarse porque, seguido de aprender a meditar y a hacer respiraciones profundas.

“Si a la persona le gusta bailar, que bailen, que vaya al Ávila, porque son situaciones gratificantes y cuando están, adquieren la potestad de bajar los pensamientos ansiógenos. Parte para manejarla son dos etapas que se hacen en paralelo, una mirando hacia afuera y otra hacia dentro. Eso lo que hace es que la afectación orgánica disminuya. Lo recomendable es que la persona busque ayuda psicológica para que aprenda a manejar la ansiedad y no se vuelva más crónica”, apuntó el doctor Morello.

Con información de El Universal.

