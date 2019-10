Si sigue el flujo de migrantes venezolanos habrá “problemas muy serios”, dijo Filippo Grandi

ND / 30 sep 2019 – El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, aseveró este lunes que no sólo es difícil para el migrante venezolano, sino para el país que lo acoge, el cual asume una población cada vez mayor y más responsabilidades.

“Esta es una crisis migratoria que esta región no ha visto antes, no es como en otras partes del mundo donde, desafortunadamente, el flujo de migrantes es muy común, y luego, el hecho de que estos países han sido capaces de recibir, y en muchos casos, absorber grandes grupos de personas de alguna manera hace la crisis menos visible, pero yo estoy preocupado, hemos visto muchas señales, y esta ayuda internacional es urgente, hemos visto especialmente en el nivel comunitario que la generosidad cuando no es apoyada por suficiente ayuda internacional puede tornarse en hostilidad en Colombia, en Ecuador, en Perú, algunos de los países más grandes estamos desarrollando campañas anti xenofobia de manera conjunta porque vemos creciente sentimiento de de austeridad en las comunidades contra venezolanos, y eso es inevitable, por eso es que esas comunidades necesitan ayuda, no sólo para los venezolanos, sino para las comunidades receptoras”, afirmó Grandi a Voz de América.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados agregó que “si este flujo de personas continúa, vamos a comenzar a ver problemas muy serios, recuerden que el país que más recibe venezolanos es Colombia, un país que apenas está empezando a salir de su propio conflicto que ha causado un gran desplazamiento interno y externo, entonces si usted tiene otras crisis, se va a debilitar nuevamente el país, entonces estoy preocupado de que como ocurre muy a menudo, el flujo de población no sólo es difícil para las personas que están saliendo, ellas se convierten en un factor de inestabilidad en la región, creo que Latinoamérica tiene muchos antídotos, resistencia y recursos, y en las últimas décadas también tradición de política de apertura hacia los inmigrantes y refugiados, y todo es ayuda pero no podemos poner tanta presión o halar mucho, por eso diría de nuevo que esta ayuda se necesita”.

Lea más: En Bogotá suena la música clásica creada por migrantes venezolanos

En #V360 Alto Comisionado de la ONU para refugiados pide más apoyo de la comunidad internacional para atender crisis de refugiados en el continente. https://t.co/TocE7WzfWh pic.twitter.com/4Lq0c45s3F — Voz de América (@VOANoticias) 30 de septiembre de 2019

“Si el flujo continúa, habrá problemas muy serios”, advierte Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para refugiados, @ACNURamericas, sobre la cantidad de venezolanos que salen de su país. No se pierda esta entrevista en #Venezuela360. #V360 #VOA360. pic.twitter.com/TvCQsZqLst — Voz de América (@VOANoticias) 30 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Filippo Grandi | Migrantes venezolanos | ONU | Venezuela