Saúl Ortega: Vamos a la AN aunque esté en desacato

ND / 24 sep 2019.- El constituyente Saúl Ortega confirmó este martes que los diputados del Psuv efectivamente se reincorporarán a las sesiones de la Asamblea Nacional para “buscar la convivencia política” que, a su juicio, es lo que urge en el país.

“En primer lugar, es parte de los acuerdos de la mesa de diálogo nacional. Vamos al Parlamento a construir puentes, el debate político y la búsqueda del diálogo. Hay un factor importante de la oposición venezolana que apuesta a la política y con ellos buscar la convivencia que es lo que necesita nuestro país”, expresó Ortega durante una entrevista con Román Lozinski.

Ante la afirmación de que regresarían hoy a la Asamblea Nacional, Lozinski consultó al también diputado para qué volver si, a criterio del oficialismo, el Parlamento continúa bajo la figura del desacato.

“Nosotros vamos porque hay todo un acuerdo con un factor de la oposición, una oposición democrática. Esa Asamblea Nacional no solo está en desacato sino que es un desastre, hay, incluso, una fracción de Los Rastrojos, con eso nos vamos a conseguir. Tenemos claro lo que el G4 ha hecho con la Asamblea Nacional, un escenario terrible que no contribuye en nada al país, pero como ha aparecido un grupo democrático, que quiere acuerdos, vamos a materializarlo en la medida que avance el diálogo y así construir un ambiente de convivencia política, a eso apostamos”, respondió.

Saúl Ortega insistió en que la Asamblea Nacional no puede tomar decisiones, pero añade que gracias al factor de la oposición, a quien no quiso llamar minoritario -pues para él no lo es- se puede construir el escenario de la convivencia política.

En otro orden de ideas Ortega también se refirió a un posible escenario electoral en el país, descartando unos comicios generales y aupando, más bien, unas elecciones parlamentarias.

“Vamos a unas elecciones parlamentarias, eso es seguro. Vamos al cese de la usurpación en la Asamblea Nacional, con todas nuestras ideas, estamos convencidos que eso es lo que el pueblo venezolano está demandando”, recalcó.

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente aseguró que continuará operando, en paralelo a las funciones de la AN, “si sale del desacato”.

“Nosotros vamos con nuestro debate político, con nuestras ideas, nuestras razones, en busca de la paz y la convivencia política. Cada quien con su posición, nosotros haremos lo nuestro”, reiteró.

En cuanto a retomar las funciones de la Asamblea Nacional en un hipotético caso en que se elimine la figura del desacato, como lo plantea el oficialismo, el diputado aclara que ellos, por ejemplo, no interpelarán a ministros.

-Allá no vamos a interpelar ministros, vamos a denunciar, desnudar el carácter cómplice que tiene un sector político con el imperialismo norteamericano, que busca la sanción, que tiene el país bloqueado, que hace alianza con el crimen, vamos a dar nuestro debate, ellos que presenten sus ideas, nosotros vamos con la nuestra- comentó el diputado.

-¿Pero apoyarían interpelar algún ministro de la administración de Nicolás Maduro, por ejemplo?- insistió el periodista.

-Nosotros no lo vamos a proponer, por qué tenemos que aceptar interpelación. Que ejerzan ellos de acuerdo al reglamento sus posiciones y nosotros vamos a la nuestra- respondió.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Psuv | Saúl Ortega