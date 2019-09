Saab: Solo a un psicópata (Guaidó) se le ocurre tener como guardia pretoriana a unos narcos

ND / 19 sep 2019.- El fiscal general / ANC, Tarek William Saab, aseguró este jueves que cuatro miembros de la familia de alias “El Menor”, integrante de la banda Los Rastrojos, fueron asesinados, para “bajar el volumen” al caso de sus fotos con Juan Guaidó.





“Este señor apodado El Menor fue buscado para ser asesinado y como no lo encontraron le mataron al papá, mamá y demás miebros de la familia, 4 en total, y la hipotesis que puede haber aquí fue que lo mataron para silenciarlo, para que no diga lo que el mundo está conociendo, de la vinculación estrecha entre Guaidó y este grupo narco paramilitar donde no han logrado bajar el volumen a las fotos que algunos llamaron incómodas. No, son terrórificas, repugnantes, porque obviamente donde se masacra seres humanos, donde hay casas de pique, allí estuvo como Pedro por su casa el ciudadano Guaidó apoyado por este grupo criminal y estoy convencido bajo la anuencia de Iván Duque”, dijo en rueda de prensa.

“Digo esto porque estamos hablando de una masacre, del asesinato serial de la familia de este delincuente apodado El Menor, que aparece fotografiado con Guaidó, y que no son una ni dos, que coloca entre dicho el estado mental de este señor Guaidó, porque solo un psicópata puede tener de guardia pretoriana a unos narcos que han bañado de sangre y fuego a Colombia y ahora pretenden hacerlo en territorio venezolano”, detalló.

Saab agregó que su opinión sobre el caso Guaidó “era importante decirla” antes de presentar un balance de su gestión, “porque hoy presentamos un balance de cómo este MP preserva la vida, (para) que se haga justicia en casos con este sagrado derecho. Yo no podía dejar de mencionar. Son 4 fotos (de Guaidó) y quería detallar que algunos las han querido vanalizar, como si fuesen admiradores”.

Sobre el balance de su gestión dijo que el MP ha logrado 2.779 sentencias condenatorias a homicidas, 3.653 ordenes de aprehension y 7.835 acusaciones. “Esto habla de una acción en el terreno de manera constante, permanente de este ministerio público”, dijo.

Etiquetas: Juan Guaidó | Los Rastrojos | tarek W. Saab