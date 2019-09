Saab: Bachelet ni siquiera leyó informe que le entregó el MP

ND / 11 sep 2019 – El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, sostuvo este miércoles que Michelle Bachelet y el antiguo Alto Comisionado de DDHH de la ONU son funcionarios pro estadounidenses que han ignorado los informes entregados por el MP oficialista.

“Hay que destacar que cuando la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas vino a Venezuela, entre otras autoridades que pudieron conversar con ella, me tocó a mí como fiscal general de la República y al equipo del Ministerio Público, y en aquella oportunidad nosotros le entregamos de manera directa, en sus manos, con sello de recibido y todo, un detallado informe, una información muy detallada de aproximadamente 100 páginas, sobre la actuación del Ministerio Público en casos de violaciones de derechos humanos a partir del 5 de agosto del año 2017 donde nosotros asumimos nuestra responsabilidad designados por la asamblea nacional constituyente, no me sorprendió que, a pesar de que con semanas de antelación le habíamos entregado esta información, en el informe que ella lee no apareció absolutamente nada de lo que le entregó el MP, absolutamente nada”, aseguró Saab en una entrevista por VTV.

El fiscal oficialista agregó que “me refiero que no era solamente decir cuántos funcionarios estaban privados de libertad, cuántos estaban condenados, cuantas actuaciones había hecho el MP sobre temas vinculados a violaciones de DDHH, sino también le entregamos una importante información sobre los delitos de crímenes de odio, personas que atacan a otros por su simpatía con el gobierno venezolano, hay hasta casi 50 casos de esos, ignoró totalmente la Alta Comisionada de DDHH y su equipo esa información que les dimos. Para mí esa información ya las tenía el anterior Alto Comisionado, que era pro estadounidense, y ese informe ya estaba escrito, por eso me pareció sumamente irresponsable que ella diga que el Ministerio Público no ha hecho nada. Y en la actualización, se contradice, ella o sus asesores pensaron que ese informe presentado en los términos que iba a ser presentado, nosotros no íbamos a quedar callados, todo lo contrario, nosotros dimos una rueda de prensa rechazando esa irresponsabilidad”.

Cabe acotar que el pasado lunes 9 de septiembre, la Alta Comisionada presentó una actualización del informe que realizó sobre la situación de Venezuela el pasado mes de julio. En el nuevo documento, Bachelet reiteró su preocupación por el deterioro de la economía y lo inaccesible que se ha convertido para los venezolanos poder comprar alimentos. Además, se mostró preocupada por el hecho de que el gobierno venezolano haya hecho “caso omiso” a las recomendaciones de su oficina para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, entre ellas la exhortación a la disolución de la FAES, reseñó Unión Radio.

