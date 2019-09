Boicot contra este pésimo gobierno

En vez de pensar en el boicot para no comprar huevos o artículos de 1ra necesidad, deberíamos pensar en hacerle un boicot al gobierno, en sus tres niveles: nacional, regional y municipal.

Por ejemplo, todo el estado Vargas es una cloaca a cielo abierto, las aguas negras fluyen en Catia la Mar, Montesano, El Rincón, la quebrada Algarin, la calle Bolívar entre La Guipuzcoana y la sede de Alcaldía es un asco, El Guamacho, la calle principal de Caraballeda, la playa Lido, la zona del C. Comercial Costa del Sol; la basura en la mayoría de avenidas, calles, caminos peatonales, quebradas, urbanizaciones, barrios y si va al pueblo de Chuspa se sorprenderá con el basurero frente a la playa, que es competencia de La Alcaldía, pero esta es un ente u organismo parásito, ya que practicamente no cumple con sus competencias ni atribuciones.

Si usted va a Corpolec a pagar el suministro de energía eléctrica en La Guayra, o en Margarita, no lo puede hacer porque no funciona el sistema, o no hay luz eléctrica.

El seguro social de La Guayra tiene 20 años restaurándose y la mayoría de sus servicios son deficientes e inoperantes, El periférico de Pariata, la Unidad Sanitaria de La Guayra, el hospitalito de Catia La Mar, Los CDI y la maternidad de Macuto, en iguales condiciones. El transporte público, al igual que los camiones de recolección de basura, comprados por Carneiro son exhibidos en el museo de chatarra, ubicado en las adyacencias del balneario de Camurí Chico.

Otra muestra de la indiferencia e ineficiencia del Estado nacional la palpamos y constatamos con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, sin Aire Acondicionado, sin luz cuando alguna iguana roe las lineas conductoras, baños deprimentes y el piso, el cual es una de las manifestaciones más importantes del arte cinético, obra de Cruz Diez, totalmente destruido.

Es decir, quienes formamos o integramos esta sociedad venezolana, que sufrimos y padecemos por la falta de buenos servicios públicos, nos mostramos en su mayoría indiferentes e indolentes, ante esta catástrofe. No reclamamos nuestros derechos, y este Estado manirroto y desprejuiciado sigue con su rol ideologizarte, imponiéndonos dogmas, para pretender subyugarnos.

El boicot debe ser contra el gobierno, las gobernaciones y alcaldías, que no cumplen sus atribuciones y competencias.

Lo último que acaba de acontecer en la planta eléctrica de Arrecifes, es otra muestra del pésimo desempeño de quienes tienen que gerenciar el sistema eléctrico nacional, dado que esa planta no está prestando ningún servicio y sólo operan las dos barcazas que generan 42 megavatios, y cuando dicha planta funcionaba generaba 120 megavatios, La explosión registrada en sus instalaciones este lunes, ha sumido a una buena parte de la población varguense y de la gran Caracas, a unas cuantas horas de penumbra.

Ya el discurso o la excusa de la iguana, el rabipelado, o los ataques electromagnéticos o cibernéticos dejaron de ser creíbles por la ciudadanía, la cual ya no les cree, porque han sido demasiado incompetentes en el manejo de la cosa pública y lo único que han demostrado es que son una banda de delincuentes y narcotraficantes que se apoderaron del Estado para robar a sus anchas y eso lo demuestran cuando el Inmaduro invita a venir a Venezuela a los terroristas de las FARC y a los fundamentalistas del mundo islámico, a quienes se les ha detenido en varios aeropuertos internacionales con pasaportes venezolanos se les percibe es la mentira.

Ahí está la clave de nuestra acción, pensar en estas cosas y reclamar por derecho lo que nos compete.

Historiador

