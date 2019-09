Ricardo Hausmann renuncia al BID

ND / 26 sep 2019 – El economista Ricardo Hausmann renunció este jueves como representante de Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, por incompatibilidades con sus obligaciones en la Universidad de Harvard.

En su carta Hausmann destaca su agradecimiento a Guaidó por haberlo nombrado como su representante ante el BID desde el pasado mes de marzo.

La carta tiene fecha de 2017 aunque Hausmann reconoció que fue un error.

Hausmann es profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Lea a continuación la carta íntegra enviada al presidente (E) por la AN, Juan Guaidó:



Apreciado Presidente Juan Guaidó:

Es un honor dirigirme a usted para expresarle mi apoyo a su gobierno y a usted personalmente. Quisiera agradecer el honor que me hizo al nombrarme, en el mes de marzo pasado, como Gobernador ante el Banco Inter-Americano de Desarrollo. Además, quisiera agradecer que me haya ofrecido el rol de coordinador del área económica en el recién nombrado Centro de Gobierno. Desafortunadamente, a pesar del honor y la confianza que ese ofrecimiento me significó, no pude aceptarlo en este momento debido a incompatibilidades con mis obligaciones actuales en la Universidad de Harvard.

Cuando fui consultado sobre posibles personas que podrían ocupar este cargo, mencioné en primer lugar a Alejandro Plaz Castillo y mucho placer me dio ver que fue nombrado. Alejandro es una persona ideal para esta responsabilidad, pues además de su inteligencia, experiencia profesional y dedicación a la causa de la libertad en Venezuela ha promovido y coordinado con gran habilidad a todos los grupos de trabajo que conforman el Plan País y los ha llevado a numerosas reuniones en diversas partes de Venezuela y el mundo, a fin de presentar las ideas propuestas y recoger los comentarios y recomendaciones.

Una consecuencia menor pero necesaria del nombramiento de Alejandro Plaz al cargo de coordinador del área económica del Centro de Gobierno, es su designación como Gobernador ante el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). Como es de su conocimiento, la función de gobernador ante los organismos internacionales de desarrollo la ejerce normalmente el ministro más importante del área, típicamente el ministro de Hacienda, Economía o Planificación, según la estructura de gobierno de cada país. Debe ser la persona que tiene la visión más amplia de los retos económicos del gobierno y sus prioridades de financiamiento. Normalmente, la misma persona ejerce la gobernación ante el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional, aunque en este último caso la representación típicamente se comparte también con el presidente del Banco Central. No son designaciones que se reparten entre distintos funcionarios: el país es uno solo y necesita expresarse con una sola línea de mando ante estas instituciones.

Por ello, quisiera sugerirle que nombre a Alejandro Plaz como Gobernador Principal ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es algo totalmente normal y todos los países hacen cada vez que cambia la persona a cargo del área económica. Creo que es importante que el Centro de Gobierno siga las normas usuales de los demás gobiernos.

Por mi parte sigo a sus órdenes. Seguiré dedicado, entre mis otras responsabilidades, a la investigación de la economía venezolana, al diseño de soluciones viables, a la asesoría en la toma de las decisiones y a la divulgación de las ideas ante las distintas audiencias dentro y fuera del país.

Cordialmente,

Ricardo Hausmann

En esta carta al Presidente Juan Guaidó explico las razones por las que le recomendé nombrar a Alejandro Plaz Gobernador ante el BID y le reitero que me pongo a su servicio. pic.twitter.com/j7pvIa8xZY — Ricardo Hausmann (@ricardo_hausman) 27 de septiembre de 2019

